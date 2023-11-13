شكرا لقرائتكم خبر عن "كشفناهم ".. شاهد: مواطن سعودي يكشف حقيقة الضرب في المصارعة الحرة وكيف يخدعون الجمهور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق صانع محتوى مقطع فيديو كشف خلاله حقيقة الضرب الذي يحدث في المصارعة الحرة، مشيرا إلى أنه عبارة عن تمثيل بين المصارعين.

وأظهر الفيديو اثنين من المصارعين أحدهما يمثل ضرب الثاني بكرسي حديد، بينما الأخير يمثل أنه يتألم من شدة الضربة.

وأبان الفيديو مصارع يجر منافسه ويثني ركبته عند أحد أركان حلبة المصارعة، ويسارع بأخذ كرسي ليضربه ولكن عند الضرب قام بوضع الكرسي على ركن الحلبة أعلى الركبة، فيما تظاهر الأخير بالتألم من الضربة غير الحقيقية.

وعلق موثق المقطع قائلا: " كشفناهم، نظرة ببلاش، راح يضرب بالكرسي فوووق، والثاني يزعم التألم من الضربة".