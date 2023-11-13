شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تفاجئ زوجة شقيق زوجها بردة فعل غير متوقعة بعدما قدمت لها هدية من " أبو خمسة" بمناسبة منزلهم الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت سيدة عن موقف محرج تعرضت له من زوجة شقيق زوجها بسبب الهدية. وقالت السيدة : "أخو زوجي سكن ببيت جديد رحت لهم وباركت لها، ووضعنا المادي مش ولا بد، فأخذت من محل أبو خمسة مجموعة أواني صحون وأكواب وأطقم كاسات". وأضافت: "قمت بتغليف الأشياء ببوكيه ورد وأهديتها لها بمناسبة بيتها، رجعت البيت وإلا تكتب بالقروب اللي فيه زوجات الأخوان وأخواته، أنتي مو قد الذوق لا تهدين". وتابعت: وصورت أغراضي بالقروب، وما دريت الصباح إلا ولدها رامي الأغراض عند الباب.

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