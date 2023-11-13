شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: "الفراولة" تعالج مرضًا لا دواء له والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت دراسة حديثة أن تناول الفراولة بشكل يومي لمدة 12 أسبوعًا، يساعد على تحسين المزاج ويقلل المشكلات المتعلقة بالذاكرة والصحة العقلية ومشاكل الخرف.

ويرى الباحثون، أن الفراولة مهمة للحفاظ على النظام الغذائي الصحي، لأنها توفر 100 بالمئة من كمية فيتامين C اليومية الموصى بها في كوب واحد، كما أنها تحتوي على العناصر الغذائية الصحية للقلب.

ويأمل الباحثون أن تساعد النتائج التي توصلوا إليها في الوقاية من الخرف، الذي ليس له علاج معروف حاليًا، بحسب صحيفة ذا صن.

ومن جانبه قال البروفيسور روبرت كريكوريان: "الخرف مصطلح عام يشمل العديد من الأمراض المختلفة، وكلها بدون علاج، ليس من الواضح متى أو ما إذا كان العلاج الفعال سيكون متاحا أم لا؛ إن الوقاية والتخفيف من خلال الخيارات الغذائية ونمط الحياة هو أفضل نهج لدينا حاليا".