شكرا لقرائتكم خبر عن وداعاً للشيب والصبغات..بذور صغيرة تحتوي على مادة جبارة تقضي على الشعر الأبيض نهائيا مهما كان كثيفا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت خبيرة اللياقة البدنية والتغذية في Just CBD ناتالي كوتوفا، بتأكيد أن نقص الناتج عن الخلايا الصباغية التي تعطي الشعر صبغته يؤدي إلى الشيب او ظهور الشعر الأبيض كما هو معروف. وعرضت كوتوفا نموذجا قالت أنه يمكن علاج سبب شيب الشعر جذريا و ويساعده على الاحتفاظ بلونه، وهو عبارة عن بذرة واحدة يفضل أن يستخدم في النظام الغذائي، حيث أن عملية الشيب ترتبط بمجموعة من العوامل البيولوجية منها الإجهاد والشيخوخة .

وأضافت ناتالي ، “أن هناك بعض الدراسات العلمية أشارت إلى بذور السمسم كمضاد للشيب لأنها تغذي فروة الرأس بالعناصر الغذائية الأساسية التي تعزز نشاط الخلايا الصباغية ، موضحة أن السمسم يأتي بأصناف مختلفة من البذور ذات الألوان الأسود والبني إلى الأحمر والبنفسجي، وجميعها لديها تركيبة غذائية متشابهة”. وقالت ناتالي “ إن بذور السمسم الأسود تغذي الفيتامينات مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب 1 والنحاس والزنك والفوسفور والأحماض الأمينية والألياف الغذائية والسيلينيوم. وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه البذور المغذية أيضا على مضادات الأكسدة الطبيعية مثل السمسمولين والسمسمول والسمسمين”.

وتابعت كوتوفا: “إن مكونات مضادات الأكسدة الموجودة في بذور السمسم الأسود تغذي الشعر وتحفز نموه وتغذي فروة الرأس لأنها تزيد من تدفق الدم إلى منطقة فروة الرأس”. وأردفت قائلة:” إن القيام بذلك، قد تحل بذور السمسم الأسود مسارات جذر الشعر الرمادي، وهذا يمنح شعرك لونا أسود جديدا. كما أنها تساعد في تعزيز نشاط الخلايا الصباغية

– وهذا يزيد من إنتاج صبغة الميلانين التي تعتبر مسؤولة عن إعطاء الشعر لونه الأسود، وعكس مسار الشعر الرمادي”.