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الرابعة منذ شهر.. مليشيا الحوثي تنفذ مناورة جديدة تحت مسمى "طوفان الأقصى"

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المنامة - ياسر ابراهيم - نفذت مليشيا الحوثي مناورة عسكرية جديدة لعناصرها بالذخيرة الحية تحت مسمى "طوفان الأقصى" في مناورة هي الرابعة منذ نحو شهر فقط.

وقالت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، إن مليشياتها من فرع حرس الحدود نفذت مناورات واسعة بالذخيرة الحية ومختلف أنواع الأسلحة.

وأشارت الوكالة، إلى أن ما أسمته بالقوة الصاروخية والطيران المسير التابعة للمليشيا نفذت هجمات على المواقع المفترضة "للعدو الصهيوني" وفق الوكالة.

وتعد المناورة الجديدة الحوثية هي الرابعة منذ شن كتائب القسام عملية طوفان الأقصى، في أحدث مؤشر على استغلال مليشيا الحوثي للحرب على قطاع غزة لبدء هجوم جديد على المناطق المحررة.

ولم تعلن المليشيا مكان تنفيذ المناورة وفيما إذا كانت في المحافظات الحدودية مع . سبق أن نفذت مليشيا الحوثي مناورة بالذخيرة الحية على الحدود الجنوبية قبيل أيام قليلة من عاصفة الحزم.

وأكد مراقبون أن مليشيا الحوثي تستغل الأوضاع في قطاع غزة، لتحشيد الناس الى جبهات القتال تحت مسمى دفاعا عن الأقصى، ومحاربة اسرائيل، فيما هي تحشد مقاتليها إلى الجبهات في مأرب وتعز.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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