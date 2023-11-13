أسرة عدنان الحرازي: مليشيا الحوثي تعرض مقر شركة "برودجي" للبيع لتدميرها 

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت أسرة رجل أعمال مسجون في زنازين الحوثيين إن المليشيا تعمل على تفكيك شركة العائلة بعد خطف مالكها.

وكتبت "ندى المؤيد" زوجة رجل الأعمال المخطوف في سجن حوثي إن محكمة حوثية أمرت بعرض مقر الشركة للبيع أو الإيجار قبل الفصل في قضية الحرازي.

واتهمت ندى المؤيد مليشيا الحوثي صراحة بالعمل على تفكيك الشركة وتدميرها، بينما تسجن عدنان الحرازي وتحاكمه بتهمة التخابر.

وأكدت ندى المؤيد في منشور على صفحتها بفيسبوك أن مليشيا الحوثي وقادتها "عجزوا عن التهام شركة برودجي ومصادرتها دفعة واحدة.. صاروا يفكفكونها و يلتهمونها بالتجزئة ليسهل هضمها عليهم".

وأضافت: أمر القاضي بعرض مقر الشركة للبيع أو الإيجار، بينما لم يفصل في قضية عدنان الحرازي وشركته المستأجرة للمبنى.

وتعهدت الأسرة بمواصلة العمل ومقاومة ما تصفه بالظلم والطغيان الذي حل بزوجها وعائلتها وأكثر من 1200 موظف في الشركة.

وخطفت مليشيا الحوثي عدنان الحرازي بعد يومين من منحه تصريح مشروع عمل جديد لصالح المنظمات الدولية والمستفيدين من المساعدات، بعد فوزها بمناقصة على شركة حوثية منافسة، في مطلع يناير الماضي.

وأدت تظاهرات واسعة لموظفي الشركة إلى تحويل الحرازي إلى محكمة جزائية بصنعاء بتهمة التخابر.

