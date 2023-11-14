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منها يدر البول.. مختص سعودي يكشف عن 7 فوائد لا تصدق للبان الذكر ويوضح طريقة تناوله

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عدن - ياسمين التهامي - منها يدر البول.. مختص سعودي يكشف عن 7 فوائد لا تصدق للبان الذكر ويوضح طريقة تناوله

الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 الساعة 00:05

كشف "مختص سعودي في التغذية " ، خلال مقطع فيديو متداول ، عن 7 فوائد لاستخدام اللبان الذكر.

 

وقال : من أبرز فوائد لبان الذكر ، أنه منشط للذاكرة ، يشد البشرة ويصفيها ، ومٌدر للبول .

 

اقراء ايضاً :وتابع : وأيضا يعمل لبان الذكر على يساعد الجهاز الهضمي ، ويعالج إلتهاب اللوزتين ، وهو كورتيزون طبيعي ، وينشط العصب السابع بالفك.

 

واستطرد : ويمكن استخدام اللبنان الذكر بطريقتين ، إما تناوله كما هو " علك"، أو بنقعه في الماء وتناوله كشراب .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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