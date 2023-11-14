شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو طلب من والدته السماح له بالزواج من جورجينا في السعودية.. والرد صادم لهما!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رونالدو طلب من والدته السماح له بالزواج من جورجينا في السعودية.. والرد صادم لهما!!