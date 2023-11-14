شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لمرضى السرطان.. اكتشاف طبي مذهل يمنع تساقط شعركم بعد العلاج الكيميائي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توصل عدد من الباحثين إلى ابتكار هام سيغير حياة مرضى السرطان ويجنبهم التعرض لتساقط الشعر بعد الخضوع لجلسات العلاج الكيميائي. ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الباحثين العاملين في جامعة "مانشستر" اكتشفوا أن تدليك بصيلات الشعر بهذا العقار قبل تلقي العلاج الكيميائي يمكن أن يساهم في منع تساقط الشعر بشكل كبير بعد العلاج. يحتوي العقار على مثبطات تمنع انقسام الخلايا في قاعدة بصيلات الشعر، وقد أظهرت الاختبارات المعملية أن هذه المثبطات تجعل البصيلات أقل عرضة لأدوية العلاج الكيميائي المعروفة باسم "التاكسان". .

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