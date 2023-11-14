شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لا تتناول هذا المشروب الصباحي الشائع.. يضر بأسنانك ولا يعزز الهضم أيضا!د والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يُعتبر شرب كوب من الماء الساخن والليمون الحامض طقسًا صباحيًا أساسيًا للكثير من الأشخاص، بما في ذلك النجمتين بيونسيه وجنيفر أنيستون

يعتقد هؤلاء الأشخاص أن هذا الطقس مفيد للكبد ويعزز الجهاز الهضمي.

ولكن الحقيقة هي أن شرب الماء الساخن والليمون الحامض، والماء المنقوع بالليمون الحامض، يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك.

تقول الدكتورة هانا وولنو، المتحدثة باسم جمعية طب الأسنان البريطانية: "يتم الترويج لعادة شرب الماء الساخن والليمون الحامض باعتبارها علاجًا لجميع الحالات الصحية، ولكن المشكلة الكبيرة هي أن هذه العادة يمكن أن تضر بأسنانك وهذا الضرر غالبًا ما يكون دائمًا ولا يمكن عكسه".

يوافق الدكتور نيليش بارمار، صاحب عيادة Parmar Dental في إسيكس، على هذا الرأي قائلاً: "أعرف العديد من المرضى الذين يشربون الماء والليمون الحامض وأتمنى حقًا أن لا يفعلوا ذلك. يقومون بذلك على اعتبار خاطئ بأنهم يختارون خيارًا صحيًا، وهذا ما يسمعونه".

لا يوجد دعم لفكرة أن شرب الماء الساخن والليمون ينظف الكبد أو يزيل السموم منه، وفقًا للبروفيسور ديفيد لويد، استشاري جراحة الكبد في مستشفى ليستر الملكي. لإزالة السموم من الكبد، يجب التوقف عن تعاطي الكحول والمخدرات والأشياء التي تؤثر سلبًا على صحة الكبد. بالإضافة إلى ذلك، يجب شرب كمية كافية من الماء يوميًا للحفاظ على صحة الكبد. أما شرب كوب من الماء الساخن والليمون فلا يؤدي إلى هذا الغرض. ويجب أن نذكر أن وظيفة الكبد هي التخلص من السموم ولا يمكن إزالة السموم من الكبد نفسه.

ووفقًا للدكتور ستيفن مان، استشاري أمراض الجهاز الهضمي في مؤسسة Royal Free London NHS Foundation Trust، هناك أدلة ضئيلة لدعم استخدام الماء الساخن والليمون لتحسين الجهاز الهضمي.

ويعارض بشدة اقتراح بعض خبراء الصحة الطبيعية بأن الماء الساخن والليمون الحامض يحفزان عصارة المعدة ويساعدان على دفع الأشياء من خلال تحفيز تقلصات العضلات. ويؤكد أن الشيء الوحيد الذي يفيد فيه الماء والليمون هو استبدال السوائل في الجسم ولكن هذا يعود إلى الماء وليس الليمون.

بالإضافة إلى ذلك، يزيد ماء الليمون من تفاقم مشكلة الارتجاع المريئي، حيث يتم إرجاع الأحماض والمحتويات الأخرى من المعدة إلى الحلق، لأنه حمضي.

قد يبدو استخدام الماء الساخن والليمون كمشروب مستوحى من وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنه في الحقيقة أصبح شائعاً لأول مرة في عام 1941 عندما قام اختصاصي التغذية الأمريكي ستانلي بوروز بتطوير نظام غذائي يُعرف بـ "التطهير السائل"، والذي يشمل استخدام الماء والليمون كوسيلة طبيعية لتطهير الجسم من السموم والشوائب الأخرى.

ومع ذلك، فإن شعبية هذا المشروب تعود جزئياً إلى فوائد الليمون الغني بفيتامين C، الذي يساعد في حماية الخلايا من التلف، وتعزيز عملية الشفاء، والحفاظ على صحة الأوعية الدموية والغضاريف.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالأسنان، فإن استخدام الماء الساخن المضاف إليه الليمون ليس صحياً، وذلك لعدة أسباب، بدءاً من حموضة عصير الليمون العالية التي يمكن أن تؤدي إلى تآكل طبقة المينا الواقية للأسنان بمرور الوقت.

وتؤدي التآكل في المينا إلى الألم والحساسية، نتيجة لتعرض النهايات العصبية. وعندما يتآكل المينا بشكل كبير، يكون الحل الوحيد هو استخدام بعض الطرق لتغطية الأسنان المتضررة، مثل الحشوات.

إذا كان التسوس واسع النطاق ووصل إلى لب السن، وهو الطبقة الأعمق من السن، فقد يتطلب ذلك إجراء علاج قناة الجذر أو حتى إزالة السن.

يوضح طبيب الأسنان آلان كلارك من عيادة Paste Dental في بلفاست أن استخدام الماء الساخن يمكن أن يزيد من هذا التأثير الضار، حيث يؤدي إلى تمدد وانكماش المينا بسرعة، مما يزيد من خطر تآكله ويؤدي إلى الحساسية والتسوس وحتى فقدان الأسنان.

ويعمل اللعاب كمخزن للحمض إلى حد ما، وهذا يساعد في حماية الأسنان، حيث يحتوي على شكل من أشكال الكالسيوم الذي يمكن أن يعزز إعادة تمعدن المينا ويقلل من الضرر الناجم عن الحمض.

يقول الخبير نيلش بارمار إن الكثير من الناس يعتقدون أن شرب الماء الدافئ مع قطعة ليمون في الصباح يعتبر مشروبًا صحيًا. ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح تمامًا.

فعلى الرغم من فوائد شرب الماء الدافئ على معدة فارغة، إلا أن استخدام الليمون يزيد من حموضة المشروب. وهذا يمكن أن يتسبب في تآكل الأسنان.

ويشير بارمار إلى أن الناس الذين يشربون هذا المشروب بانتظام يعرضون أسنانهم للمياه الحمضية باستمرار، وهذا يؤدي إلى تلفها بشكل كبير.

إذا كنت لا تستطيع الاستغناء عن شرب الماء الدافئ مع الليمون، ينصح بارمار بتقليل الضرر عن طريق خلط الليمون بالماء البارد أو الفاتر بدلاً من الماء الساخن. وبعد تناول المشروب، يجب شطف الفم بالماء العادي على الفور للتقليل من تأثير الحموضة على الأسنان..