شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لا تتجاهلها وتوجه إلى أقرب مستشفى حالا.. الغثيان والقيء علامات تدل على مرض خطير والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكد مركز البنكرياس السويسري أن التهاب البنكرياس يُعتبر حالة طارئة تهدد الحياة، وبالتالي يجب استشارة الطبيب فورًا في حالة ظهوره.
وأوضح المركز أن هناك عدة أسباب للتهاب البنكرياس، ومن أبرزها تناول الكحول ووجود حصوات المرارة.
وأشار المركز إلى أن أعراض التهاب البنكرياس تتمثل في آلام شديدة في الجزء العلوي من البطن، وتأخذ غالبًا شكل حزام وتمتد حتى الظهر.
ومن بين الأعراض الأخرى للتهاب البنكرياس الغثيان والقيء والانتفاخ والحمى والارتجاف واضطرابات الهضم والشعور العام بالإعياء.
ويتم تحديد العلاج المناسب بناءً على سبب التهاب البنكرياس وشدته، وقد يتطلب الأمر في الحالات الشديدة إجراء عملية جراحية..
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