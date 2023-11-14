شكرا لقرائتكم خبر عن "وضعوا له المهدئات ثم قطعوا رقبته".. طفل يكشف كيف قتلت والدته البريطانية وعشيقها والده الهندي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف طفل، تفاصيل مقتل والده الهندي، على يد والدته البريطانية، بعد أن وضعت له المهدئات المخلوطة بالسم، في الطعام، ثم قطعت رقبته.

وقال الطفل أمام جهات التحقيق إنه رأى والده، رجل الأعمال سوكجيت سينغ، ينزف حتى الموت أثناء إجازته لمدة شهر في الهند، بحسب صحيفة ذا صن.

وأضاف أن والدته قامت بمعاونة عشيقها بقتل والده، عن طريق وضع المهدئات له في الطعام، ثم قاموا بقطع رقبته وهو نائم على السرير، بسكين كان معهما، وبعدها ضربوه بمطرقة على رأسه.

وبصفته شاهد العيان الوحيد على الجريمة المروعة، شهد الطفل، ضد والدته أثناء محاكمتها في عمل قال إنه "يتطلب الكثير من الشجاعة".

وقال الطفل: "ليس هناك الكثير من الأطفال الذين يشاهدون أمهاتهم تقتل والدهم ثم يقدمون أدلة على ذلك، كيف تحاول الاستمرار في حياتك بعد شيء كهذا".

وتابع: "كان علي أن أكون شجاعًا جدًا وأنا فخور بما فعلته لأنني حصلت على العدالة لوالدي، أنا وأخي لم نعد نعتبر هذه المرأة أمي بعد الآن، إنها شريرة.