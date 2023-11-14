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عدن - ياسمين التهامي - طريقة عمل فطائر العدس الأفضل من اللحم في المنزل

طريقة عمل فطائر العدس، العدس هو جزء أساسي من الوجبات المنزلية وبالأخص شوربة العدس، وهو غالباً ما يستخدم في فصل الشتاء بفضل فوائده الصحية المتعددة يمكن استخدام العدس في تحضير العديد من الوصفات الصحية والشهية، بما في ذلك الفطائر التي لا يعرفها الكثيرون منا بسبب ضعف انتشارها حالياً لهذا السبب، ليست جميع الأمهات على دراية بكيفية تحضيرها في المنزل وسوف نشرح المكونات المطلوبة والخطوات المتبعة في تحضير طبق العدس هذا في السطور التالية.

مكونات عمل فطائر العدس

يتعين الحصول على بعض العناصر الأساسية التي تستعمل في تحضير ذلك، وهي:

أثني كوب من العدس الأصفر.

بصل وثوم أجزاء صغيرة.

جزر مبشور ناعم.

بقدونس مفروم.

كمية من التوابل والملح.

زيت للقلي.

خطوات تحضير فطائر العدس

بإمكانك القيام بتحضير فطائر العدس ببساطة عند الانصياع للخطوات التالية وهي على النحو التالي:

نحن نبذل جهدا لضمان نقع العدس بشكل جيد في الماء لمدة ساعتين متواصلة.

نتخلص من الماء الذي كان العدس منقعًا فيه، ثم نقوم بوضع العدس في الكبة.

نقوم بإضافة البصل والثوم والجزر إليه مع التحريك.

نضيف البهارات والملح، بعد ذلك نصب الصوص فوق ذلك.

نمزج جميع المكونات المذكورة مسبقاً بالبقدونس داخل الكبة.

عندما تكون جميع المكونات مخلوطة بشكل جيد، نقوم بإخراجها من الخلاط.

نستعد بإعداد المقلاة المناسبة للقلي ونضيف كمية وفيرة من الزيت بعدها نتركها حتى يصبح الزيت ساخناً.

نحول العدس إلى شكل دوائر ثم نقوم بطبخه في الزيت.

عندما تأخذ الفطائر اللون الذهبي حسب الرغبة نقوم بإخراجها.

نقدمها للصغار بجانب الوجبات الرئيسية حتى يستفيدون منها وهي ساخنة.

من الأطباق الجانبية التي يمكن تقديمها مع الوجبة الرئيسية هي البطاطس والكاتشب أو السلطة.

ما هي فوائد العدس

توجد الكثير من المزايا المرتبطة بتناول العدس، وهذه المزايا تكون لصالح الأشخاص الذين يتناولونها بطريقة صحية كما سنشرح الآن:

يعود ذلك إلى أنه يضم عناصر هامة مثل المغنيسيوم المفيدة للقلب والنبض.

ملائم للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لأنه يساعد في تقليله.

لا يتم الهضم بسرعة مما يمنعك من الشعور بالجوع أثناء السفر.

تحتوي على كمية من البروتين تعادل الكمية الموجودة في اللحوم.

من الجيد لمن يمارس الألعاب الرياضية أنه يساعد في تعزيز قوة العضلات.

مفيد للجهاز الهضمي وخصوصاً لأولئك الذين يعانون دائماً من مشكلة الإمساك.

تعتبر شوربة العدس من الأطباق المفيدة للأشخاص الذين يعانون من الأنفلونزا.