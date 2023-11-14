شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هذه الأطعمة في ثلاجة المنزل تُسبب مرض ‘‘الفطر الأسود’’ .. تخلصوا منها فورًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ف أحمد شاهين استاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق المصرية، عن أمور موجودة في ثلاجة المنزل قد تنقل الفطر الأسود لك ولأسرتك. مؤكدًا إن بعض الفواكه والخضروات، بل والخبز المحفوظ في الثلاجة، والتي وصلت حالتهما للعفن، قد تنقل الفطر الأسود، قائلًا: «هو أسمه فطر العفن الأسود، وبينتقل من البيئة العفنة، زي الخضروات والفواكه أو الخبز». وتابع استاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، خلال حديثه لـ «هُن»: «الموضوع خطر على أصحاب المناعة الضعيفة، ومصابي الأمراض المناعية سهل جدًا يتنقل ليهم». مستطردًا: «الفطر ينتقل من أصل المكان العفن للإنسان، انتقل بسبب الجثث في الهند،وانتشار العفن». ونصح الطبيب بالتخلص من الأطعمة التي تصل للعفن حتى تجنب الإصابة. أعراض الفطر الأسود وكشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن الأعراض التى تظهر على المصاب بالفطر الأسود ، مؤكدة أنه غير معدٍ ولا ينتقل من شخص لآخر. وجاءت الأعراض على النحو التالي: ١- حمى 2- سعال 3- ألم في الصدر 4- ضيق في التنفس 5- تورم في جانب الوجه 6- صداع 7- احتقان في الجيوب الأنفية 8- آلام في البطن 9- قىء 10- غثيان 11- نزيف بالجهاز الهضمي 12- دم بالبراز 13- إسهال وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى 14- جلطات 15- تلف الأعصاب 16- فقدان الوعى هذه الأطعمة في ثلاجة المنزل تُسبب مرض ‘‘الفطر الأسود’’ .. تخلصوا منها فورًا .

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