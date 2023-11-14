شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن أعلن توبته وعاد إلى رجولته.. بدر خلف يعلن زواجه من فتاة حسناء أجمل من جورجينا بـ 100 مرة!! شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - د أن أعلن توبته وعاد إلى رجولته.. بدر خلف يعلن زواجه من فتاة حسناء أجمل من جورجينا بـ 100 مرة!! شاهد عاد مشهورة التواصل الإجتماعي المثير للجدل “بدر خلف” للظهور من جديد عبر السوشيال ميديا، ليعلن هذه المرة خطوبته بشكل رسمي بعد مرور اقل من شهرين على اعلان توبته من التشبه بالنساء وعودته إلى وضعه الطبيعي. ونشر بدر خلف، مقطع فيديو عبر حسابه على الفيسبوك، ظهر فيه وهو يرتدي الزي الإماراتي ويرقص على انغام أغنية إماراتية، وعلق على الفيديو بالقول: “أسف لكل بنت كنت أنا فارس أحلامها.. اليوم خطوبتي رجاء بدون صياح”. لمشاهدة الفيديو اضغط هناوجاء إعلان بدر خلف، خطوبته بشكل رسمي، بعد مرور فترة قصيرة على إعلان توبته من التشبه بالنساء، وعودته إلى وضعه الطبيعي. بدر خلف يعلن توبته ويعود للرجولة من جديد على مدار سنتين، كان بدر خلف أبرز الشخصيات المثيرة للجدل على مواقع السوشيال ميديا، حيث أعلن في ذلك الوقت تحوله من بدر خلف، إلى “بدرية”، وظل يظهر بشكل مستمر وهو يرتدي ملابس نسائية ويتعامل مع متابعيه على أنه إمرأة وليس رجل. وفي 21 سبتمبر الماضي 2023، ظهر بدر خلف بمقطع فيديو مفاجئ وعلن فيه توبته وعودته إلى وضعه الطبيعي، وابدا اعتذاره من جميع متابعيه، وطلب منهم مساندته ودعمه في القرار الجديد الذي اتخذه. وقال بدر خلف في فيديو التوبة، أن الدنيا ما تستاهل ولازم الواحد يفكر بالأخرة، ويجهز نفسه للجنة. لمشاهدة الفيديو اضغط هناماهو عيب اعترف بغلطي كما نشر بدر خلف، بوست عبر حسابه بالفيسبوك، قال فيها أنه يعلن توبته ويعترف بغلطه، موضحاً أنه ليس عيب أن يعترف بغلطه ويتراجع عنه. وقال بدر خلف في المنشور الذي رصده موقع بوابة الخليج: “صباح الخير أريد أفضفض معكم شويه إذا بتسمحولي لأول مره أقولكم معكم بدر خلف مو بدرية منذ فترة طويلة إحساس حلو جدآ وأنا أخدت قرارى وما راح أتراجع فيه ابدآ لأنى أدركت إن اللى كنت أسويه أكبر خطأ ومو عيب إنى أتراجع واعترف بغلطى كثير كانت تجيني ضيقة نفس وما كنت أعرف إيش السبب ومن وقت أخدت قرار توبتي صرت أحس بطمأنينه وراحت بال وقت فكرت أتوب وأعلن توبتي كثير كنت خايف من ردود فعل الناس وإن حتى بعد ما أتوب يعايروني دائمآ أريد أخبركم إن هذا القرار من أصعب قرارات حياتي وإنه ما كان سهل عليي ما تعرفون كم الضغط والتعب اللى كنت أمر بيه ووقت أعلنت توبتي بعض القنوات الاجنبيه الناطقه بالعربيه وجهات خارجيه عرضو عليي أموال كثير لأرجع بدريه وأحكى إضطهاد دول العرب لي لأنهم يريدون يشوهون صورة المجتمع العربي وأنا رفضت ثم صارت تجينى رسائل تهديد ومارديت عليها والحين انا راضي جدآ عن قراري وأتمنى أن يرضي الله عنى ويسامحني وأريد دعمكم لي وماتجرحونى ببعض الكلمات أنا فى الأول والأخر إنسان وعندي مشاعر مثلكم فما تجرحوني بكلمات وأنا أعاهدكم بالتتغيير واحده واحده مافى شي بها الدنيا بيتغير مره واحده انا اعترف بغلطى وأعتذر منكم. عدن - ياسمين التهامي - د أن أعلن توبته وعاد إلى رجولته.. بدر خلف يعلن زواجه من فتاة حسناء أجمل من جورجينا بـ 100 مرة!! شاهد عاد مشهورة التواصل الإجتماعي المثير للجدل “بدر خلف” للظهور من جديد عبر السوشيال ميديا، ليعلن هذه المرة خطوبته بشكل رسمي بعد مرور اقل من شهرين على اعلان توبته من التشبه بالنساء وعودته إلى وضعه الطبيعي. ونشر بدر خلف، مقطع فيديو عبر حسابه على الفيسبوك، ظهر فيه وهو يرتدي الزي الإماراتي ويرقص على انغام أغنية إماراتية، وعلق على الفيديو بالقول: “أسف لكل بنت كنت أنا فارس أحلامها.. اليوم خطوبتي رجاء بدون صياح”. لمشاهدة الفيديو اضغط هناوجاء إعلان بدر خلف، خطوبته بشكل رسمي، بعد مرور فترة قصيرة على إعلان توبته من التشبه بالنساء، وعودته إلى وضعه الطبيعي. بدر خلف يعلن توبته ويعود للرجولة من جديد على مدار سنتين، كان بدر خلف أبرز الشخصيات المثيرة للجدل على مواقع السوشيال ميديا، حيث أعلن في ذلك الوقت تحوله من بدر خلف، إلى “بدرية”، وظل يظهر بشكل مستمر وهو يرتدي ملابس نسائية ويتعامل مع متابعيه على أنه إمرأة وليس رجل. وفي 21 سبتمبر الماضي 2023، ظهر بدر خلف بمقطع فيديو مفاجئ وعلن فيه توبته وعودته إلى وضعه الطبيعي، وابدا اعتذاره من جميع متابعيه، وطلب منهم مساندته ودعمه في القرار الجديد الذي اتخذه. وقال بدر خلف في فيديو التوبة، أن الدنيا ما تستاهل ولازم الواحد يفكر بالأخرة، ويجهز نفسه للجنة. لمشاهدة الفيديو اضغط هناماهو عيب اعترف بغلطي كما نشر بدر خلف، بوست عبر حسابه بالفيسبوك، قال فيها أنه يعلن توبته ويعترف بغلطه، موضحاً أنه ليس عيب أن يعترف بغلطه ويتراجع عنه. وقال بدر خلف في المنشور الذي رصده موقع بوابة الخليج: “صباح الخير أريد أفضفض معكم شويه إذا بتسمحولي لأول مره أقولكم معكم بدر خلف مو بدرية منذ فترة طويلة إحساس حلو جدآ وأنا أخدت قرارى وما راح أتراجع فيه ابدآ لأنى أدركت إن اللى كنت أسويه أكبر خطأ ومو عيب إنى أتراجع واعترف بغلطى كثير كانت تجيني ضيقة نفس وما كنت أعرف إيش السبب ومن وقت أخدت قرار توبتي صرت أحس بطمأنينه وراحت بال وقت فكرت أتوب وأعلن توبتي كثير كنت خايف من ردود فعل الناس وإن حتى بعد ما أتوب يعايروني دائمآ أريد أخبركم إن هذا القرار من أصعب قرارات حياتي وإنه ما كان سهل عليي ما تعرفون كم الضغط والتعب اللى كنت أمر بيه ووقت أعلنت توبتي بعض القنوات الاجنبيه الناطقه بالعربيه وجهات خارجيه عرضو عليي أموال كثير لأرجع بدريه وأحكى إضطهاد دول العرب لي لأنهم يريدون يشوهون صورة المجتمع العربي وأنا رفضت ثم صارت تجينى رسائل تهديد ومارديت عليها والحين انا راضي جدآ عن قراري وأتمنى أن يرضي الله عنى ويسامحني وأريد دعمكم لي وماتجرحونى ببعض الكلمات أنا فى الأول والأخر إنسان وعندي مشاعر مثلكم فما تجرحوني بكلمات وأنا أعاهدكم بالتتغيير واحده واحده مافى شي بها الدنيا بيتغير مره واحده انا اعترف بغلطى وأعتذر منكم.

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