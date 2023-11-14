اليمن..وفاة أحد أسرى الجيش الوطني في سجون مليشيا الحوثي بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي أحد أسرى الجيش الوطني، تحت التعذيب الجسدي والنفسي، في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، بصنعاء.



وقالت مصادر مطلعة لـ "يمن شباب نت"، إن الأسير "محمد أحمد وهبان"، توفي أمس الاثنين، في أحد سجون مليشيا الحوثي بصنعاء وجرى نقله إلى المستشفى العسكري جثة هامدة.



وأوضحت المصادر أن "وهبان" المنحدر من محافظة عمران (شمالي اليمن)، أسير لدى مليشيا الحوثي منذ ثلاث سنوات، وقد أصدرت بحقه المليشيا حكماً بالإعدام وظلت طوال المدة الفائت تهدده بالتنفيذ كنوع من التعذيب النفسي.



وأضافت أن الأسير تعرض خلال فترة أسره لصنوف من التعذيب النفسي والجسدي، قبل أن يتم نقله أمس الأربعاء جثة هامدة إلى المستشفى العسكري.



وكانت مصادر مقربه من الأسير "وهبان"، قد أكدت في وقت سابق أن المليشيا عقدت خلال الآونة الأخيرة عدة جلسات محاكمة للأسير وتتوعده بتنفيذ حكم الإعدام بحقه.



وتأتي الحادثة بعد نحو أسبوع من وفاة المختطف (عزالدين صالح محمد محمد الحبجي ـ 28 عاماً) في سجون المليشيا بصنعاء تحت التعذيب، امتداداً لجرائم التعذيب التي تشهدها سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، في ظل حالة الإفلات من العقاب.



يُشار إلى أن وزارة حقوق الإنسان، كانت قد أعلنت في مناسبات عدة، رصدها أكثر من (350) حالة قتل تحت التعذيب من إجمالي (1635) حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات المليشيا الحوثية، خلال سنوات الانقلاب.

