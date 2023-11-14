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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ي كورة – مفاجأة جديدة تنتظر الجماهير في موسم الرياض، وذلك بتكرار المواجهة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وجهًا لوجه في مباراة أخرى هذا العام. الأنباء تؤكد اقتراب نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يلعب في صفوفه الأرجنتيني ليونيل ميسي من أن يكون ثالث فرق بطولة موسم الرياض المقبلة مع النصر بقيادة كريستيانو رونالدو ونادي الهلال. مواجهة رونالدو وميسي حدثت في العام الماضي أيضًا بموسم الرياض، خلال مواجهة نجوم الهلال والنصر مع باريس سان جيرمان، ولقت متابعة جماهيرية كبيرة، حيث كان لقاءً من نوع فريد يضم أكبر نجوم العالم رفقة الثنائي الأسطوري. من جديد .. رونالدو وميسي وجها لوجه .

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