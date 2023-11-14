هذه النبته خارقة تكسح الإلتهابات و تدر البول و تفتت الحصى.. مجربة.

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - يُعرف شعر الذرة أيضًا باسم شواشي الذرة أو حرير الذرة، وهو ينمو بين القشرة وحبة الذرة الطازجة على شكل خيوط أو ألياف رقيقة ولامعة. تساعد هذه الألياف الرقيقة واللامعة في تلقيح الذرة وتحفيز نموها.

رغم أن شعر الذرة يتم التخلص منه عادة عند تحضيرها للأكل، إلا أن له استخدامات طبية عديدة كعلاج شعبي. فقد تم استخدامه لعدة قرون في الطب الصيني والأميركي الأصلي لعلاج العديد من الأمراض، مثل مشكلات البروستات والملاريا والتهاب المسالك البولية وأمراض القلب. وما زال يستخدم حتى اليوم في العديد من البلدان، بما في ذلك الصين وفرنسا وتركيا والولايات المتحدة. يمكن استخدام شعر الذرة طازجًا، ولكن غالبًا ما يتم تجفيفه قبل تناوله كشاي أو مستخلص، ويمكن أيضًا تناوله على شكل حبوب.

تحمل شعر الذرة قيمة غذائية عالية مفيدة لصحة الجسم البشري، حيث يحتوي على عدد من الفيتامينات والمعادن المهمة، بما في ذلك فيتامينات ب، أ، وهـ، والعناصر المعدنية مثل البوتاسيوم والفسفور والمغنيسيوم، بالإضافة إلى البروتين والألياف ومضادات الأكسدة. يمكن أن يساعد شعر الذرة في إنقاص الوزن وتحسين صحة الجسم بشكل عام.

فوائد حرير الذرة

مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة: تعتبر ألياف الذرة مصدرًا طبيعيًا غنيًا بالفلافونويدات المضادة للأكسدة، وخاصة مواد الفلافونويد. تساعد مضادات الأكسدة على حماية خلايا الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة والتوتر التأكسدي.

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