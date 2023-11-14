شاهد شاب سعودي يتحول من راعي غنم الى ثري والسبب لا يخطر على البال

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - علق التيك توكر السعودي “قعيد المجد” على مقاطعته تطبيق التيك توك، بسبب تقييد المحتوى الوطني للمملكة. وقال خلال مقطع فيديو:” الرزق بيد الله مو بيد التيك توك ولا بيد غيره”. وتابع: ” حتى لو نفترض التيك توك شخصنها معي، وصار يقفل حساباتي، نفترض هذا إذا دخلت البرنامج مثلا، ترا الرزق يسوقه الله”. وأضاف: “لي في مجال الشهرة سنتين أو 3 سنوات وكل ما يصير موقف ويروح مني مصدر رزق لي، يرزقني الله، سبحان الله الأرزاق مقسومة عند الله “. وأرفق الفيديو بتعليق: “والله بشتغل عند أبوي راعي”. ترند #قعيد_يهدد_التيك_توك قعيد المجد يهدد بانسحابه من التيكتوك في حال استمر البرنامج في استفزاز السعوديين. pic.twitter.com/CSH5tMdmVX— سالفة الهاشتاق وأكثر (@AbtTrend) ترند #قعيد_يهدد_التيك_توك



قعيد المجد يهدد بانسحابه من التيكتوك في حال استمر البرنامج في استفزاز السعوديين. pic.twitter.com/CSH5tMdmVX — سالفة الهاشتاق وأكثر (@AbtTrend) November 8, 2023 .

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