شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث أسعار جيب فورتشنر 2023 في السعودية (مواصفات وصور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جيب فورتشنر 2023

وتعد تويوتا بشكل عام من أكثر العلامات شعبية في السوق الخليجي وخاصة المملكة العربية السعودية، فاستطاعت أن تستقطب العديد من الفئات بفضل التنوع الكبير في أسطولها الذي يشمل السيارات السيدان والـٍ SUV والتجارية والرياضية والبيك أب.

مزايا جيب فورتشنر 2023 في السعودية

من المتعارف عليه أن السوق السعودي يحتضن عدد كبير من العلامات الكبرى في مجال السيارات، والتي تسعى جميعها لإرضاء العملاء؛ لذلك سنجد أن هناك منافسة شرسة في فئة الإس يو في وسيارات الدفع الرباعي باعتبارها الفئة الأكثر مُلائمة لتلك الأجواء التي تُميز السعودية عن غيرها بفضل طبيعتها الصحراوية.

وفي ظل هذه المنافسة الشرسة، تعمل العلامة اليابانية على تمييز سياراتها في هذه الفئة بما تقدمه من تجهيزات داخلية وخارجية تناسب احتياجاتهم.

واستطاعت دائماً تويوتا أن تُحقق المعادلة الصعبة في تقديم سيارات بأسعار مناسبة وتجهيزات متطورة تواكب التقدم في صناعة السيارات بجانب تلك التصاميم التي تميزها والأداء المُميز.

وبطبيعة الحال تُمثل جيب فورتشنر 2023 واحدة من السيارات التي تجمع بين هذا المزيج الخاص بالعلامة اليابانية.

هيكل ضخم وتصميم عصري

فمن أبرز المزايا التي تجذب فئة كبيرة من محبي السيارات، التصميم الخارجي، فحصلت السيارة اليابانية على هيكل ضخم هو الأفضل لدى الأغلبية العظمى، والذي حصل على العديد من اللمسات العصرية والشبابية.

فحصلت السيارة العائلية على مجموعة مميزة من الخطوط البارزة على جانبيها وأعلى غطاء المحرك وهو ما ساهم في تعزيز انسيابيتها رغم ما تتمتع به من ضخامة، فساهمت هذه الخطوط في تحسين صرفية الوقود.

بالإضافة إلى ذلك، تميزت بحصولها على واجهة أمامية جمعت بين اللمسات العصرية والجريئة، فجاءت مزودة بشبك أمامي أسود بإطار من الكروم ظهر في الجانب الأيمن والأيسر.

فيما اتصلت المصابيح الأمامية بتصميمها الجريء مع الشبك الأمامي لتعزيز الطابع الهجومي للسيارة، فجاءت المصابيح مسحوبة قليلاً إلى جانبي السيارة، وبتصميم نحيف وأنيق.

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وتعمل المصابيح الأمامية في السيارة اليابانية بتقنية الـ LED، كما زودت السيارة بمصابيح الضباب الأمامية.

وجاءت الفئة الأعلى مزودة بـ خاصية التعديل التلقائي لإرتفاع إضاءة المصابيح الأمامية.

فضلاً عن ما سبق، جاءت سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية مزودة بمرايا جانبية والتي دعمت ميزة التحكم والطي كهربائياً، وزودت بإشارات انعطاف.

فيما ارتكزت السيارة متعددة الاستخدامات على جنوط ألمونيوم بقياس 18 بوصة.

كما حصلت السيارة على جناح خلفي مُدمج أعلى صندوق الأمتعة الخلفي وبها إشارة توقف، مع وجود مصابيح خلفية تعمل بالكامل بتقنية الـ LED.

وفيما يخص ألوان تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية، فهي تتوفر عبر وكيلها المحلي بمجموعة من الألوان الهادئة وهي الأسود والرمادي والأبيض، كما هو موضح :

تجهيزات داخلية ذكية

ومن بين المزايا التي قد تدفعك لامتلاك سيارة الإس يو في اليابانية تويوتا فورتشنر، ما حصلت عليه من تجهيزات داخلية عالية المستوى تمنح القائد وأفراد أسرته رحلة بمستوى مميز من الرفاهية والراحة.

فحصلت السيارة التي تتسع لـ 7 ركاب شاملة مقعد السائق، على مقاعد مكسوة بالقماش في الفئات الأقل وبينها تويوتا فورتشنر I4 2.7L GX فيما جاءت الفئات الأعلى مكسوة بالجلد.

كذلك تدعم المقاعد الأمامية ميزة التحكم الكهربائي، كما يُمكنك طي مقاعد الصف الثاني والثالث.

بالإضافة إلى ذلك جاءت عجلة القيادة متعددة الوظائف لتسهيل التحكم في أنظمة الترفيه في السيارة والهاتف الجوال.

كذلك يمكنك ملاحظة وجود شيفتات لتبديل السرعة خلف المقود وعدادات تقليدية بشاشة تُظهر جميع معلومات السيارة أمام السائق.

بالإضافة إلى ما سبق، زودت السيارة بشاشة وسطية تعمل باللمس قياس 8 بوصة تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع بلوتوث.

وأعلى شاشة الترفيه يوجد فتحات التكييف الأوتوماتيكي الذي يمكنك التحكم فيه من خلال لوحة التحكم المتواجدة أسفل الشاشة.

فضلاً عن المزايا السابقة، تتوفر في السيارة أماكن تخزينية متعددة في الأبواب وطبلون السيارة ومسند اليد بالإضافة إلى أماكن للأكواب في المقاعد الأمامية والخلفية.

تعزيز مستوى الأمان ومساعدة السائق في تويوتا فورتشنر 2022

ومن بين المزايا التي حصلت عليها السيارة العائلية، هو دعمها بمجموعة مميزة من أنظمة السلامة والأمان ومساعدة السائق، التي تجعلها الخيار الأفضل للعائلات بدون شك.

ومن أبرز أنظمة الأمان والسلامة في السيارة، النقاط التالية:

أداء جيب فورتشنر 2023 في السعودية

تستمد سيارة جيب فورتشنر 2023 قوتها من محرك بنزين أو ديزل، وفقاً للخيارات التالية:

كم سعر جيب فورتشنر 2023؟

وفيما يخص أسعار تويوتا فورتشنر 2022، فهي تتوفر لدى شركة عبداللطيف جميل للسيارات بالفئات والأسعار التالية: