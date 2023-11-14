شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.. حضري ألذ كوكيز لأسرتك بمكونات بسيطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عرضت الشيف فاطمة أبو حاتي خلال برنامجها المذاع على قناة “بانوراما” طريقة عمل الكوكيز بخطوات سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل الكوكيز وفقًا للشيف فاطمة أبو حاتي:

المكونات:

– ٢ كوب دقيق.

– ٢ كوب حبيبات الشوكولاتة.

– كوب زبدة طرية.

– كوب إلا ربع سكر بني أو أبيض.

– ٢ بيضة.

– ملعقة صغيرة بيكربونات صودا.

– ٢ ملعقة صغيرة فانيليا.

– ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير:

احضري بولة متوسطة وضعي فيها الزبدة والسكر والبيض والفانيليا واخلطيهم جيدًا حتى يتشكل قوام كريمي، يمكنك استخدام المضرب اليدوي أو الخلاط الكهربائي.

في بولة أخرى ضعي الدقيق وبيكربونات الصودا والملح وقلبيهم ثم ضعيهم على الخليط السابق قلبي جيدًا، ثم أضيفي حبيبات الشوكولاتة وقلبي.

شكلي خليط الكوكيز إلى كرات متوسطة الحجم، ثم احضري صينية فرن مناسبة مبطنة بورق الزبدة، ورصي عليها الكوكيز.

توضع الصينية في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180، لمدة من 11 إلى 15 دقيقة حتى ينضج الكوكيز.

بعد خروج الكوكيز من الفرن اتركيه حتى يبرد، ثم رصيه في طبق التقديم، وبالهناء والشفاء.