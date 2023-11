اليمن..صور فضائية حديثة تظهر استمرار التسريبات النفطية في ميناء عدن

أظهرت صوراً حديثة لأقمار اصطناعية، استمرار التسريبات النفطية من الناقلات المهجورة في ميناء عدن (جنوبي اليمن).



وقال رئيس مشروع نزع السلاح الإنساني، في منظمة (PAX) الهولندية للسلام وإنهاء العنف المسلح،

Despite ongoing attempts to deal with abandoned oil tankers in the Port of Aden, #Yemen, there are ongoing oil spills visible at the rusty ships, here seen again on @sentinel_hub imagery from September



For background read our 2022 @paxforpeace blog https://t.co/8whYUun1wZ pic.twitter.com/YCgf1WxFBO