واشنطن تعلن عن جولة مرتقبة لـ"ليندركينغ" إلى الخليج لدعم جهود السلام وإنهاء الصراع في اليمن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن جولة مرتقبة إلى الخليج لمبعوثها إلى اليمن تيم ليندركينغ، لدعم جهود السلام وإنهاء الصراع في البلاد التي تشهد حرباً منذ تسع سنوات.



وقالت في بيان مقتضب على منصة "إكس"، إن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، يسافر إلى الخليج هذا الأسبوع لمواصلة الجهود الدبلوماسية المكثّفة، بهدف المساهمة في إنهاء الصراع في اليمن.



وفيما لم يورد البيان تفاصيل عن البلدان التي سيزورها "ليندركينغ"، فقد أوضحت أن الزيارة تأتي في إطار "الدفع بجهود السلام الجارية بقيادة الأمم المتحدة".



يأتي ذلك، في الوقت الذي تبذل فيه الأمم المتحدة وجهات دولية وإقليمية جهودًا مكثفة التوصل لاتفاق هدنة جديدة مع ترتيبات إنسانية واقتصادية كمقدمة لسلام دائم يُنهي الصراع في البلاد الممتد منذ تسع سنوات.

