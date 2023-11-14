شكرا لقرائتكم خبر عن اول امرأة عربية تعلن رغبتها الزواج بأكثر من رجل في وقت واحد بعد سماح دولتها بتعدد الازواج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اول امرأة عربية تعلن رغبتها الزواج بأكثر من رجل في وقت واحد بعد سماح دولتها بتعدد الازواج