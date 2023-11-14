شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو لعرض مجسم رأس حصان عربي للبيع بسعره صادم في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجسم رأس حصان عربي، معروض في أحد المعارض. وبلغت قيمة رأس الحصان، حوالي 128 ألف ريال، كما هو مدون على البطاقة التعريفية تحت المجسم المعدني.

وفي التعليقات، قال مغرد: “لاحول ولا قوة إلا بالله، والله لو إنه مرصع بالذهب والألماس”، بينما أضاف آخر: “هذا وهو رأس بس، أجل كيف لو حصان كامل!”.

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