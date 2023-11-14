شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الإجابة صدمت جميع الطلاب والمعلمين.. ما هو مفرد كلمة مواعين في اللغة العربية الخبراء يجيبون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - البحث يتزايد في الفترة الحالية من طلاب وطالبات الثانوية العامة عن مفرد كلمة مواعين، بعد أن جاءت في احد الامتحانات اللغة العربية فتبدو من الكلمات الغريبه بالنسبه للطلاب والطالبات، لذلك سوف نتعرف على مفردها من خلال خبراء اللغة العربية حتى يستطيع الجميع معرفتها بسهولة

ما هو مفرد كلمة مواعين

تعد مادة اللغة العربية من أحد المواد الممتعة التي تحتوي على العديد من المفردات الغريبة التي يمكن أن تضع الطلاب والطالبات في حيرة كبيرة لذلك جاء في أحد امتحانات الثانوية العامة عن مفرد كلمة حيرت الطلاب وهي مفرد كلمة مواعين فان الدكتور نور الدين عابدين استاذ اللغة العربية والمساعد في جامعة الإسكندرية قد أجاب على هذا السؤال بعد بحث طلاب الثانوية العامة على مفرد الكلمة وسوف نذكرها لكم خلال هذا المقال.

ما هي مفرد كلمة مواعين

الدكتور نور الدين عابدين ذكر أن مفرد كلمة مواعين في اللغة العربية هي ماعون وتعني في الأصل الماعون أي الشيء الذي يساعد يحتاج إلى معونة ولكن اللفظ تطور إلى كلمة مواعين والتي تطلق على الاواني والاطباق في المطبخ التي تساعد في اتمام عملية الطهي وقد أضافها الدكتور نور الدين عابدين ان كلمه ماعون مذكوره في القرآن الكريم بمعنى أخر وهي يمنعون اي الناس التي لا تساعد غيرها وجاءت الكلمة من الإعانة وأوضح التطورات الاصطلاحية التي أصابتها واضاف ان كلمة معين تأتي على وزن فعول في اللغة العربية..