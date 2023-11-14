شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن استخدمي وصفة القرنفل و زيت الزيتون بهذه الطريقة وهترجعي عروسة حتى لو كان عمرك 60 عاماً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر وصفة “القرنفل و زيت الزيتون” من افضل الوصفات المستخدمة للعناية بالشعر، ويطلق عليها وصفة الملوك بسبب الفوائد الكبيرة التي تحتوي عليها، حيث تساهم في ترطيب الشعر بشكل كبير، وتحد من مشكلة تساقط الشعر، كما تعمل على حماية الشعر من التلف وتعالج مشكلة التساقط، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضير واستخدام وصفة القرنفل وزيت الزيتون التي تحتاجها كل امرأة للعناية بشعرها.

قبل التعرف على طريقة تحضير واستخدام وصفة القرنفل و زيت الزيتون، دعونا نتعرف اولاً على فوائد القرنفل و زيت الزيتون للشعر، وهي كالتالي:

• زيت الزيتون يساهم في تقوية الشعر وترطيبه، ويمنحه اللمعان والنعومة.

• القرنفل له دور كبير في منع تساقط الشعر وتحفيز نموه بفعالية، بفضل تحسين تدفق الدم إلى فروة الرأس.

• يساهم القرنفل وزيت الزيتون في حماية الشعر من التلف والجفاف.

• يمكن استخدام القرنفل للتخلص من مشكلة القشرة بشكل دائم.

• القرنفل و زيت الزيتون يمنحان الشعر لمعانًا طبيعيًا وصحة وحيوية.

• الاستخدام الدائم للقرنفل وزيت الزيتون للشعر، يحافظ على جماله لفترة طويلة ويجعل مظهره صحي وجميل.

إليك وصفة فعالة باستخدام زيت القرنفل وزيت الزيتون للعناية بالشعر:

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت القرنفل.

علبة معقمة لتخزين الزيت.

وعاء للخلط.

• في وعاء مناسب، قومي بمزج زيت الزيتون وزيت القرنفل معًا.

• ضعي هذا الخليط فوق حمام ماء ساخن حتى يتدفق بشكل جيد وتتمازج المكونات.

• قومي بتدليك فروة رأسك بلطف باستخدام هذا الخليط.

• اتركيه على شعرك وفروة رأسك لمدة ثلاث ساعات على الأقل.

• بعد ذلك، قومي بغسل شعرك بشكل جيد باستخدام الشامبو المعتاد.

• يمكن تكرار هذا العلاج مرتين في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج..