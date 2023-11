الحرب على غزة في يومها الـ39.. استمرار استهداف المشافي وتنامي المأساة الإنسانية في القطاع

عدن - ياسمين التهامي - دخلت الحرب على غزة يومها الـ39، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع وتكثيف الأحزمة النارية مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع.

لا تزال عمليات القصف والمعارك العنيفة في محيط مستشفيات قطاع غزة الأحد متواصلة من الجيش الإسرائيلي الذي يحاول التقدّم داخل القطاع. الأمر الذي يهدّد حياة آلاف الفلسطينيين العالقين في مرافق صحية حذّرت منظمات دولية من أن وضعها "كارثي" ينذر بتحوّلها الى "مشرحة". فيما ينفي الجيش الإسرائيلي استهداف المستشفى بشكل متعمد، لكنه كرّر اتهام حماس باستخدام المرافق الطبية كمقرّات لها ولقيادييها وبنيتها العسكرية، وهو ما تنفيه بشدة الحركة الفلسطينية.

تتعرض مناطق عدة في قطاع غزة لقصف إسرائيلي بلاهوادة، وبينها الجنوب حيث وصل عشرات آلاف الفلسطينيين خلال الأيام الماضية فارّين من الشمال حيث تتركز المعارك، ويصعب عليهم كما على من وصل قبلهم، إيجاد مأوى. بينما لا يجد معظم السكان غذاء ودواء وماء للشرب أو للاستحمام في ظل الحصار المطبق الذي تفرضه إسرائيل ردّا على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة حماس ضدها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقد أعلن وكيل وزارة الصحة التابعة لحركة حماس يوسف أبو الريش أن إسرائيل دمّرت "بالكامل مبنى قسم القلب في مستشفى الشفاء"، المستشفى الأكبر في قطاع غزة، وحيث لا يزال عشرات الآلاف من النازحين والجرحى والمرضى عالقين، بينما تتركز المعارك في محيطه منذ يومين.

هذا، وأكد شهود داخل المستشفى وقوع الغارة التي لم تتمكّن وكالة الأنباء الفرنسية من التحقّق منها بشكل مستقل. ولم يردّ الجيش بعد على طلب التعليق.

إلى ذلك، وفي وقت سابق كان الجيش الإسرائيلي قد نفى استهداف المستشفى بشكل متعمد، لكنه كرّر اتهام حماس باستخدام المرافق الطبية كمقرّات لها ولقيادييها وبنيتها العسكرية، وهو ما تنفيه بشدة الحركة الفلسطينية.

وصرّح المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري "انتشرت معلومات كاذبة بأننا نطوّق مستشفى الشفاء ونقصفه. هذه تقارير كاذبة"، مضيفا "حماس تكذب بشأن ما يحدث في المستشفيات". وقال هغاري "طلب طاقم مستشفى الشفاء أن نُساعد في إجلاء الأطفال الرضّع من قسم طب الأطفال نحو مستشفى أكثر أمانا. سنُقدّم المساعدة الضروريّة".

هذا، وكانت جمعيّة "أطبّاء من أجل حقوق الإنسان" الإسرائيلية غير الحكومية أفادت الجمعة عن وفاة رضيعَين من الخدّج في مستشفى الشفاء.

وقالت الجمعيّة "خلال الساعات القليلة الماضية، تلقّينا تقارير مروّعة من مستشفى الشفاء. لا كهرباء ولا ماء ولا أكسجين. أدّى القصف العسكري إلى إلحاق أضرار بوحدة العناية المركّزة وكذلك بالمولّد الوحيد الذي ظل يعمل حتى الآن. ونتيجة لانعدام الكهرباء، توقّفت وحدة العناية المركّزة لحديثي الولادة عن العمل وأدى ذلك إلى وفاة رضيعين". كما حذرت أيضا من وجود "خطر حقيقي على حياة 37 رضيعا من الخدّج الآخرين".

ومن جهتها، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" الأحد "في حال لم نوقف سفك الدماء فورا عبر وقف إطلاق النار أو الحد الأدنى من إجلاء المرضى، ستصبح هذه المستشفيات مشرحة".

أما مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فقال إن 20 من أصل المستشفيات الـ36 في غزة باتت "خارج الخدمة".

وأكّد الجرّاح محمد عبيد الموجود داخل مستشفى الشفاء في رسالة صوتية نشرتها "أطباء بلا حدود" عبر منصة "إكس"، انقطاع المياه والكهرباء والغذاء داخل المستشفى عن نحو 600 مريض خضعوا لعمليات جراحية، ووجود ما بين 37 و40 طفلا و17 شخصا آخرين في العناية المركزة. وتابع أن الوضع "سيء جدّا جدّا".

