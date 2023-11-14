كتائب القسام: أجهزنا على 9 جنود من مسافة صفر واستهدفنا دبابات وآليات للاحتلال بغزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها قتلت اليوم الثلاثاء 9 جنود إسرائيليين، ودمرت دبابات وآليات لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، وذلك وسط معارك ضارية في محاور عدة.



وقالت كتائب القسام، في بيان، إنها "أجهزت على 7 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في محور شمال مدينة غزة"، وأضافت أنها استهدفت ناقلة جند ودبابة في المنطقة نفسها، مؤكدة أن النيران اشتعلت فيهما.



كما أعلنت كتائب القسام أنها أجهزت على جنديين إسرائيليين من مسافة صفر، وأصابت 3 آخرين في اشتباك مع القوات المتوغلة في بيت حانون.

وفي نباء عاجل -قبل قليل- قالت كتائب القسام في بيان، إنها استهدفت 3 آليات صهيونية غرب مدينة غزة بقذائف "الياسين 105".



وقالت الكتائب إنها استهدفت من جديد تجمعا لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم"، كما استهدفت بقذائف الهاون تجمعا للجنود الصهاينة في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وفي سلسلة بيانات أخرى في وقت سابق اليوم، أعلنت الذراع العسكرية لحركة حماس أنها نفذت اليوم الثلاثاء سلسلة من العمليات ضد قوات الاحتلال في محاور القتال بمدينة غزة، وفي المنطقتين الوسطى والشمالية.



وأكدت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة كانت متحصنة في مبنى شمال غزة، وأخرى متحصنة في مبنى جنوب غرب غزة، بواسطة قذاف مضادة للأفراد من نوع "تي بي جي".



وخلال بضع ساعات تمكّن مقاتلو كتائب القسام من استهداف ما لا يقل عن 6 دبابات وناقلة جند وجرافة عسكرية بواسطة قذائف "الياسين 105" وقذاف "تاندوم" وعبوات العمل الفدائي، وفق ما جاء في بيانات منفصلة.



كما أعلنت أنها قصفت القوات المتوغلة في محوري جنوب مدينة غزة وشرق جحر الديك (وسط القطاع) بمنظومة الصواريخ "رجوم" القصيرة المدى من عيار 114 مليمترا.



بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن سلسلة من العمليات والاشتباكات التي خاضها مقاتلوها في محاور عدة، خاصة في مدينة غزة.



وقالت السرايا -في بيان- إن مقاتليها يخوضون اشتباكات، وصفتها بالضارية، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة وسط مدينة غزة.



وبالتزامن، أعلنت كتائب المجاهدين (أحد فصائل المقاومة بغزة) أنها خاضت اشتباكات مع قوات الاحتلال في محوري النصر وتل الهوا بمدينة غزة، وأوقعت إصابات في صفوف جنود الاحتلال، كما قالت إنها قصفت حشودا إسرائيلية شرق حي الزيتون.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أقر بمقتل جنديين وإصابة 4 آخرين الليلة الماضية في المعارك البرية شمالي قطاع غزة، مما يرفع الحصيلة المعلنة لقتلاه إلى 47 منذ بدء اجتياحه البري يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

