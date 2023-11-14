بكل جرأة .. شيرين تثير ضجة في السعودية بعدما فعلته مع حبيبها على المسرح بلا خجل في اليوم الوطني89 (فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ل جرأة .. شيرين تثير ضجة في السعودية بعدما فعلته مع حبيبها على المسرح بلا خجل في اليوم الوطني89 (فيديو) أحيت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، حفلًا غنائيًا مميزًا في جدة في إطار حفلات اليوم الوطني الـ89 للمملكة. وحرصت شيرين على توجيه رسالة مؤثرة إلى مصر والشعب المصري في ظل الأوضاع القائمة في البلاد والتظاهرات التي شهدتها مصر يوم الجمعة الماضيةواستعانت شيرين بزوجها حسام حبيب؛ ليساعدها فيما تريد قوله قائلة: ” حسام جوزي مثقف وهو بيعرف يتكلم “. وفي لافتة مثيرة تفاعل معها الجمهور أقبلت شيرين على تقبيل يد حسام على المسرح فور صعوده، بينما رد إليها قبلتها عندما انتهى من كلمته في مشهد وصفه الجمهور بالرومانسي. وشددت شيرين على أن مصر ستظل قوية بجيشها، ورئيسها، قائلة: ” اللي ملوش كبير يشتري له كبير “. .

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