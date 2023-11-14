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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ف مواطن سعودي، عن اسم شجرة تطرد البعوض عند زراعتها في المنازل ومخفضة لمرض السكري. وقال المواطن:" تجربتي في زراعة شجرة النيم كانت ناجحة في الرياض"، موضحا أن شجرة النيم تعد طاردة للبعوض. وتابع:"أوراق شجرة النيم مخفضة لمرض السكري"، مضيفا:"الهواء في الصيف يأتي بارداً بسبب أوراق الشجرة". بشرى سارة لمرضى السكر خبير سعودي يأتي بسلاح فتاك ويكشف أوراق شجرة تزرع في كل مكان وتخفض سكر الدم معجز ة ربانيه فاقت قدرات البشر وقلبت موازين الطب لمن يعانون من السكري.. طبيب سعودي يكشف عن هذه النبته معجزة فاقت قدرات البشر وقلبت موازين الطب لمن يعانون من السكري سعودي يكشف عن هذه النبته .

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