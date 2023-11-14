شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن احذر.. علامة تحذيرية في الوجه تنذر بإصابتك بنوبة قلبية قبل حدوثها.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - النوبات القلبية هي حالة طبية طارئة تحدث عند انقطاع إمداد القلب بالدم، ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة إذا تُركت دون علاج، وتكون مصحوبة بعديد من الأعراض، ولعل أبرزها ألم الصدر.

ولكن، هذا لا يؤثر دائما على كل مريض، لذلك، من الضروري معرفة جميع العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن الأزمة القلبية على وشك الحدوث.

كشفت الخبيرة البريطانية شيريل ليثجو، مديرة مستشفى "Beneden Health"، عن بعض العلامات التحذيرية التي تنذر بنوبة قلبية.

قالت: "من الضروري الانتباه إلى العلامات والأعراض التي تنذر بالنوبة القلبية".

وتابعت: "يُصاب الشخص المريض بشحوب وتعرق الوجه قبل حدوث النوبة القلبية".

- علامات أخرى للنوبة القلبية:

قالت ليثجو: "هناك اختلاف بين كيفية تعرض الرجال والنساء للنوبة القلبية".

وتابعت: "يعاني الرجال من آلام في الصدر، بينما تعاني النساء من أعراض إضافية مثل الشعور بضيق في التنفس أو المرض أو الألم في الرقبة والفك".

وأضافت: "مرضى السكري أكثر عرضة لخطر الإصابة بنوبة قلبية من غيرهم، حيث تكون أعراضهم حرقة خفيفة في المعدة أو ألم غريب في الصدر".

واستكملت: "لذلك، إذا كنت مصابًا بمرض السكري من النوع الثاني، فمن الضروري أن تكون على دراية بأعراض مثل حرقة المعدة، والشعور بالدوار، والتعرق دون سبب أو ألم في الفك أو الرقبة أو الذراع اليسرى، مع إدراك أن هذه يمكن أن تكون أعراض الأزمة القلبية".

- كيف تقلل النوبة القلبية؟

اتباع نظام غذائي صحي.

الحد من استهلاك الحلويات.

إنقاص الوزن.

تناول مزيد من الخضروات والفواكه.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

الحد من تناول الكحول.

الإقلاع عن التدخين.

الابتعاد عن تناول الأطعمة الدهنية.

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احذر.. علامة تحذيرية في الوجه تنذر بإصابتك بنوبة قلبية قبل حدوثها.. تعرف عليها.