شكرا لقرائتكم خبر عن إشهار منتدي طلاب سقطرى الجامعي بالمهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



المهرة/خاص



دشن وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب الأستاذ بدر سالم كلشات وبمعية الشيخ توكل سالم ياسين عضو مجلس الشورى، صباح اليوم بقاعة مبنى التخطيط والتعاون الدولي بمدينة الغيضة، إشهار منتدي طلاب سقطرى الجامعي بالمهرة.

وفي فعالية حفل الإشهار هنأ الوكيل بدر كلشات الطلاب السقطريين بتكوين هذا المكون الذي سيعمل على مساعدتهم في استكمال دراستهم الجامعية، منوهاً أن أبناء سقطرى يستحقون الدعم والمساندة مشيراً إلى الترابط الكبير الذي يربط المهرة بسقطرى والعكس.

من جانبه عبر الشيخ توكل ياسين عن تشرفهم بحضور حفل الإشهار مؤكداً على العلاقة التاريخية التي تجمع المهرة بسقطرى، متمنياً للمنتدى بأن يكون على قدر المتوقع وأن يوفقهم المولى في خدمة الطلاب والطالبات.

من جهته أكد نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل م. المهرة الأستاذ سالم سويلم على أهمية هذه الخطوة و أهمية التعليم باعتباره من أهم أسباب نهضة الشعوب و تقدم الأمم ،داعيا أعضاء المنتدى إلى وضع الخطط المستقبلية و تنظيم العمل و المهام لضمان استمراريته متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

ويعد هذا المنتدى أول منتدى يجمع أبناء محافظة سقطرى في المهرة، ويهتم بشؤون الطلاب الدارسين في جامعة المهرة.

حضر الإشهار مدير عام التخطيط والتعاون الدولي علي بن محيسن، ومندوب مكتب التنسيق والاتصال في محافظتي المهرة وسقطرى الأستاذ أيمن سالم حواش و عدد من أبناء سقطرى المتواجدين بالمهرة.