تعز.. الجيش يتصدى لتحركات حوثية ويحبط استحداث موقع غربي المحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - تصدّت قوات الجيش الوطني، الثلاثاء، تحركات قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات غرب محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

وذكرت وكالة سبأ، أن القوات المشتركة، أحبطت محاولات مليشيا الحوثي استحداث مواقع غربي تعز.

وحسب الوكالة، فأن "وحدات الاستطلاع في محور البرح رصدت تحركات لمليشيا الحوثي ومحاولات استحداث مواقع في تباب مرتفعة قريبة من خطوط التماس بقطاع الكدحة وتم التعامل معها بحزم".

وأشارت إلى أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في خطوط النار حققت إصابات مباشرة أجبرت عناصر مليشيا الحوثي على الفرار.

