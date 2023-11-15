شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كيف استعدت بصري في أسبوعين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

لغ من العمر 38 عامًا وقد ارتديت نظارات طوال حياتي. قبل الجامعة، كان بصري 2.00- في كلتا العينين. ارتديت النظارات، ومنذ ذلك اليوم كانت عالقة على أنفي إلى حد كبير طوال الوقت. ولاحقًا، بدأت في ارتداء العدسات اللاصقة. حصلت على وظيفة كمحاسب وأصبح بصري أسوأ. انخفض إلى 3.00-. وفي بعض الأحيان، كنت أرتدي نظارات، وأحيانًا أستبدلها بعدسات لاصقة. كانت حلقة مفرغة. جعلت النظارات جسر أنفي يؤلمني والتركيز على أشياء مختلفة جعلني أشعر بالدوار. كانت العدسات اللاصقة تجعل عيناي تدمعـان، وفوق كل ذلك، أصبت بمرض العين الوردية (التهاب الملتحمة). لقد سئمت للغاية لدرجة أنني قررت أن أخضع لعملية جراحية. الجراحة: أن تكون أو لا تكون؟ كنت أفكر في إجراء جراحة العيون ولكني ظللت أؤجلها لأنني كنت خائفة للغاية. أصابني الخوف بالشلل ولم أكن أعرف ماذا أفعل. ظل أصدقائي وزملائي يقولون إنها فكرة سيئة. على ما يبدو، كان هناك طريقة لاستعادة الإبصار دون اللجوء إلى الجراحة. ولكن لسبب ما، لم أكن أرغب في الاستماع إليهم. اعتقدت أنها ليست حقيقية. قالوا أنه من الممكن تحسين بصرك بشكل كبير في غضون 12-17 يومًا. وفي ذلك الوقت، لم أستمع إليهم. طريقة غير جراحية لاستعادة الرؤية ذات يوم، كنت جالسة مع كوب من الشاي في استراحة الغداء. سمعت زملائي يتحدثون عن كيف تمكنوا من استعادة بصرهم دون الخضوع لعملية جراحية. أدركت أنني كنت مهووسة جدًا بالجراحة التي كنت سأجريها لدرجة أنني لم ألحظ حتى أنهم توقفوا جميعًا عن ارتداء النظارات. وإليك كيف فعلوا ذلك. قبل ذلك بشهر، كانوا يتصفحون المتاجر عبر الإنترنت ووجدوا Oculear®. أوصى العديد من المدونين بهذه الكبسولة. بعد قراءة المراجعات مضوا قدمًا وطلبوا كبسولتهم. وصل المنتج بسرعة ودفعوا ثمنه عند التسليم. كانت النتائج مذهلة: بسنت حسنت رؤيتها من 2.50- إلى 1.00، وانتقلت أسماء من 1.50+ إلى 1.00 ، وتحسنت سـارة من 4.00- إلى 1.00- ديوبتر. وحققوا هذه النتائج في 15 يومًا فقط، بفضل الكبسولة.أمسكت أسناني وظننت أنه في الواقع، ليس لدي ما أخسره وقررت المضي قدمًا وتجربتها أيضًا. لقد قدمت طلبي وسرعان ما وصلت الكبسولة عن طريق البريد. تبدو كبسولة عادية. استخدام الكبسولة بسيط للغاية. كل ما علينا فعله هو أخذ هذه الكبسولة كل يوم مع كوب من الماء. الأمر لا يستغرق وقتًا طويلاً على الاطلاق. إنه شعور جيد ومريح. تأتي الكبسولة مع تعليمات خطوة بخطوة توضح ما يجب القيام به من أجل استعادة بصرك. النتائج بدأت بأخذ الكبسولة كل يوم. كان كل شيء بسيطًا ولم يستغرقني أكثر من 15 دقيقة في اليوم. أخذتها كل يوم لمدة أسبوعين تقريبًا ... ثم ذهبت لفحص عيني و صُدمت تمامًا... تحسن بصري من 3.00- إلى 1.00-! بعد أسبوع، أصبح بصري 0.7 ديوبتر! كنت سعيدة جدًا. انتقلت من 3.00- إلى 0.7 ديوبتر في 3 أسابيع فقط! هل تصدق هذا؟ في 3 أسابيع فقط! ما زلت في حالة صدمة لأنني أستطيع رؤية كل شيء بوضوح الآن، دون وهج أو طمس. كيف استعدت بصري في أسبوعين .