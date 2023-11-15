برأس مال قدره 25 مليون دولار.. شركة عمانية تعتزم إنشاء صوامع غلال في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - تعتزم شركة عمانية إنشاء فرع جديد لها في اليمن، أوضحت شركة مطاحن صلالة ش م ع ع ، في بيانها لبورصة مسقط انها قررت تأسيس شركة جديدة لها في اليمن.

وقال بيان صادر عن الشركة حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، وصدر بتاريخ العاشر من الشهر الجاري، إن الشركة العمانية قررت إنشاء الشركة اليمنية العمانية للأغذية ش م م.

وبحسب بيان الشركة، فإنه سيكون عملها استيراد وتوزيع الحبوب، ويقع مقرها في الجمهورية اليمنية، وهي شركة ذات مسئولية محدودة وبرأسمال 25 مليون دولار.

وجاء قرار التأسيس خلال اجتماع مجلس إدارة مطاحن صلالة بتاريخ التاسع من نوفمبر.

ولفت إلى أنها ستمتلك 50 بالمائة من رأسمال الشركة الجديدة ويمتلك الشريك اليمني النسبة المتبقية، ويتم تمويل الشراكة من خلال القروض التجارية.

وكانت مطاحن صلالة شهدت تراجعاً في أرباحها السنوية عن عام 2022 بنسبة 26.83 بالمائة، لتصل إلى 1.77 مليون ريال عماني، مقارنةً بـأرباح قيمتها 1.4 مليون ريال عماني عن عام 2021.

ولم تفصح الشركة عن شريكها في الجانب اليمني، لكن هذه الشركة ستكون الثانية في اليمن بعد شراء شركة عمانية مع تجار يمنيين لا تعرف هويتهم على شركة إم تي إن للاتصالات الدولية قبل سنتين، ونشأت بدلا منها شركة يو للاتصالات.

بيان الشركة