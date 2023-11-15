شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 6 أطعمةالمزاج ..تعرف عليه غنية بالتريبتوفان المضاد للاكتئاب لتحسين المزاج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

طعمةالمزاج ..تعرف عليه غنية بالتريبتوفان المضاد للاكتئاب لتحسين المزاج 6 أطعمةالمزاج ..تعرف عليه غنية بالتريبتوفان المضاد للاكتئاب لتحسين ا لطالما ارتبطت مستويات السيروتونين بالسعادة، ويمكن أن تجعلك المستويات الصحيحة من هذا الهرمون تشعر أيضا بالهدوء والتركيز وأقل قلقا. وتنتج أمعائنا 90% من مادة السيروتونين، لذا فليس من المستغرب أن يؤثر الطعام الذي نتناوله على الطريقة التي نشعر به وارتبطت المستويات المنخفضة من السيروتونين بالاكتئاب ومشكلات النوم والشهية. وتتمثل إحدى طرق زيادة مستويات السيروتونين في الجسم في استهلاك الحمض الأميني التربتوفان، وفقا لموقع Medical News Today. ويساهم التربتوفان في إنتاج السيروتونين وغالبا ما يوجد في الأطعمة الغنية بالبروتين. ووضع موقع Medical News Today قائمة بالأطعمة التي يجب اعتمادها لتعزيز هرمون السيروتونين وتحسين المزاج، والتي تشمل: - الدواجن: يميل اللحم إلى أن يكون غنيا بالبروتين وهو خيار جيد للتربتوفان أيضا، وهو حمض أميني أساسي في الجسم يقاوم الأرق. ومع ذلك، يُبلغ الكثيون عن الشعور بالنعاس بعد تناول لحوم الدواجن، ولكن ليس اللحم نفسه هو الذي يجعل الناس ينامون بل حجم الوجبة. وفي الأجزاء الصغيرة، تعد الدواجن خيارا جيدا عندما يتعلق الأمر بتناول اللحوم لأنها تحتوي أيضا على نسبة منخفضة من الدهون. - البيض: البيض غني بالتريبتوفان. ويحتوي على كميات كبيرة من فيتامينات A وB12 والسيلينيوم. ويعد صفار البيض أيضا مصدرا جيدا للكولين، وهو عنصر غذائي أساسي قد يكون مهما بشكل خاص في حالات الحمل، كما أظهرت الدراسات التي نشرتها المكتبة الوطنية للطب. - سمك السالمون: بصرف النظر عن كون السلمون مصدرا للتربتوفان، فهو يعد أيضا مصدرا ممتازا للأحماض الدهنية وأوميغا 3 وفيتامين -: البذور: تعد البذور مصدرا مهما للتربتوفان بشكل خاص للنباتيين، الذين قد لا يتمكنون من تناول بعض الأطعمة الأخرى في هذه القائمة. ويمكن إضافة بذور اليقطين والكتان والشيا بسهولة إلى السلطات والزبادي والحبوب، ما يوفر مضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات. - المكسرات: تساعد المكسرات على زيادة مستويات السيروتونين لأنها تحتوي على التربتوفان. كما أنها مصدر مهم للدهون الأحادية غير المشبعة والبروتينات وبعض المعادن والفيتامينات المهمة لعمل الجسم بشكل سليم. -منتجات الألبان: يمكن أن يوفر الحليب ومنتجات الألبان أيضا دفعة من التربتوفان. كما أنها مصدر جيد للكالسيوم وفيتامينات A وD وE تعد البذور مصدرا مهما للتربتوفان بشكل خاص للنباتيين، الذين قد لا يتمكنون من تناول بعض الأطعمة الأخرى في هذه القائمة. ويمكن إضافة بذور اليقطين والكتان والشيا بسهولة إلى السلطات والزبادي والحبوب، ما يوفر مضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات. - المكسرات: تساعد المكسرات على زيادة مستويات السيروتونين لأنها تحتوي على التربتوفان. كما أنها مصدر مهم للدهون الأحادية غير المشبعة والبروتينات وبعض المعادن والفيتامينات المهمة لعمل الجسم بشكل سليم. -منتجات الألبان: يمكن أن يوفر الحليب ومنتجات الألبان أيضا دفعة من التربتوفان. كما أنها مصدر جيد للكالسيوم وفيتامينات A وD وE D، وفقا لموقع Healthline.ا. .