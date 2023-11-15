شاهد: الأميرة فهدة تنشر فيديو لنقل جثمان زوجها الأمير سعود بن محمد لأداء صلاة الجنازة

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - هد: الأميرة فهدة تنشر فيديو لنقل جثمان زوجها الأمير سعود بن محمد لأداء صلاة الجنازة نشرت الأميرة "فهدة بنت فهد آل سعود" مقطع فيديو أظهر لحظة نقل جثمان زوجها الأمير سعود بن محمد بن فهد إلى المسجد الحرام بمكة لأداء صلاة الجنازة عليه قبل دفنه.وأرفقت الأميرة فهدة الفيديو بتعليق : "استودعناك ربي الأرحم.. الله يرحمك يا حبيبي". وكانت الأميرة نعت زوجها الراحل خلال تغريدة نشرتها في وقت سابق عبر حسابها على منصة إكس، وقالت": "زوجي وحبيبي وسندي وصديق عمري وكل شيء جميل بحياتي الله يرحمك يا رب و يغفرلك ويعوض شبابك بالجنة يا رب الله يصبرنا يا رب". يذكر أن الديوان الملكي أعلن وفاة الأمير سعود، وأوضح أنه سيصلى عليه اليوم الاثنين بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة. .

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