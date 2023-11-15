شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بشرى سارة لمرضى السكر في السعودية.. اكتشفوا أوراق شجرة تزرع في المنزل وتخفض نسبة السكر في الدم قياس السكري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف مواطن سعودي، عن اسم شجرة تطرد البعوض عند زراعتها في المنازل ومخفضة لمرض السكري. وقال المواطن:" تجربتي في زراعة شجرة النيم كانت ناجحة في الرياض"، موضحا أن شجرة النيم تعد طاردة للبعوض اقراء ايضاً :وتابع:"أوراق شجرة النيم مخفضة لمرض السكري"، مضيفا:"الهواء في الصيف يأتي بارداً بسبب أوراق الشجرة". Third-party media, can we show it? This media is from an external source. It might use cookies and has its own privacy policy. Your IP may be exposed to that party if you allow. Always.

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