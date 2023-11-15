شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. فيديو جديد للسوداني “عزيز” وهو يلعب مع كفيلته السعوديةبدون خجل!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشر مقطع فيديو جديد لشاب أسمر قيل أنه من الجنسية السودانية، ويدعى “عزيز” ومقيم في السعودية، حيث ظهر بالفيديو المتداول وهو يداعب شعر فتاة جميلة قيل أيضاً أنها كفيلته السعودية التي تزوجها بعد قصة حب طويلة، وتصدرت قصتهم مواقع التواصل الإجتماعي والكثير من وسائل الإعلام المختلفة، وعلى الرغم من تضارب الأنباء حول حقيقة هوية الشاب، إلا أن الكثير من رواد السوشيال ميديا أكد انه من الجنسية السودانية وأنه عاش قصة حب مع كفيلته السعودية، وانتهت قصتهم بالزواج.وانتشرت العديد من الفيديوهات للشاب مع الفتاة السعودية التي تزوجها بالفعل، لكن الكثير اكدوا أنه من الجنسية من السعودية وليس السودانية، موضحين أن الفتاة التي تزوجها هي اعلامية سعودية مشهورة وتدعى “أمل القرشي”.

وفي الفيديو الجديد، ظهر عزيز مع زوجته أمل القرشي بلحظات رومنسية، وهو يلعب بشعر زوجته ويغازلها بالقول: “دعيهم يثرثرون عنك واستمري في التألق”.

ومن خلال الفيديو المتداول، يظهر الانسجام والمحبة بين عزيز وزوجته أمل القرشي التي ظهرت معه في أكثر من مقطع فيديو وهي مبتسمة والسعادة تملئ وجهها.

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