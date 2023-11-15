شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: شاهد لحظة سقوط الرئيس الأمريكي من سلم الطائرة فجر اليوم واصابته بسكتة قلبية وأنباء عن وفاته. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت صحيفة “حدشوت يسرائيل” في خبر عاجل لها فجر اليوم، إصابة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” بسكته دماغية. وقالت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” سقط من على سلم الطائرة فجر اليوم بعد هبوطه في بولندا بعد زيارته لأوكرانيا.وأضافت أن هناك أنباء تتحدث عن إصابة جو بايدن بسكتة دماغية. في ذات السياق انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط الرئيس الأمريكي من على سلم الطائرة، ونقله إلى المستشفى. وتضاربت الأنباء حول صحة الرئيس الأمريكي، وأكدت بعض وسائل الإعلام أنه تعرض لسكتة دماغية، وتوفي بعد نقله إلى المستشفى.https://twitter.com/drhossamsamy65?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1724524923765289023%7Ctwgr%5Ed5623055136373908d2d6e0d92ac97a8d176ed8c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fg-get.net%2F56899%2F.

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