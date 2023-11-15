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عدن - ياسمين التهامي - وصفات سحرية لتبييض الجسم والتخلص من البقع الداكنة بمواد طبيعية

وصفات تبييض الجسم والتخلص من البقع الداكنة من الوصفات المطلوبة جدا ويزداد عليها البحث من جانب السيدات أكثر من الرجال، حيث تحاول السيدات والفتيات معظم الوقت بالبحث عن احدث الوصفات التي تعمل علي تفتيح البشرة وجعلها بيضاء خالية من البقع والتي تنتج من التعرض إلى الشمس أو أثار الحبوب أو التهاب بالبشرة أو التعرض لحروق بسيطة، وعدم تنظيف البشرة بشكل مستمر، واحيانا استخدام مواد تجميلية مضرة بالبشرة ومن هنا سوف نقدم لكم بعض وصفات تبييض الجسم بمواد طبيعية والتي سوف تستخدمونها وتلاحظون الفرق في نفس اليوم.

وصفات تبييض الجسم

توجد عدد كبير من الوصفات الطبيعية والتي يستخدمها النساء حتي يحصلوا علي بشرة بيضاء ناعمة كالحرير نقية خالية من التجاعيد والبقع الداكنة وسوف نوضح لكم تلك الوصفات في السطور القادمة: وصفة الجلسرين والليمون

هذه الوصفة تساعد بشكل كبير على تفتيح البشرة وتوحيد لونها فعليك سيدتي إحضار أناء عميق ووضع به عصير نصف ليمونه ثم ضعي عليها عدد 2 معلقة صغيرة من الجلسرين ومعلقة صغيرة واحدة من زيت الزيتون واخلطي المكونات ببعضهم البعض ثم ضعي الخلطة علي البشرة ثم اتركيها حتي تنشف تماما واغسلي بشرتك بماء فاتر وكرري هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق.

وصفة العسل واللبن

هذه الوصفة من الوصفات الممتازة التي تساعد علي تفتيح الأماكن الحساسة والبقع الداكنة فعليك سيدتي إحضار إناء عميق ونضع به معلقة كبيرة ومن اللبن ونضع عليها معلقة كبيرة من العسل ويجب استخدام معلقة بلاستيك خاصة مع العسل لأن المعلقة المعدن تفقد العسل خواصه والمعادن التي بداخله، ونقوم بمزج الخليط جيدا ونضعه علي البشرة خاصة الوجه والرقبة، ويتم ترك الخليط لمدة 20 دقيقة ثم غسلة بماء فاتر وتكرار هذه الوصفة كل يوم أو يومين. وصفة الليمون والنشا

يمكن استخدام هذه الوصفة في إزالة الشعر بالإضافة إلى تفتيح البشرة وتوحيد لونها، فعليك سيدتي إحضار إناء عميق نضع به معلقة كبيرة من النشا و عدد 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون ونمزج المكونات ببعضهم جيدا ونضعه علي البشرة حتي تجف تمام وتزال بقطنه دافئة أو قطعه قماش دافئة وسوف تلاحظين الفرق فسوف يتم إزالة الشعر وتفتيح البشرة في نفس الوقت وللحصول علي نتائج سريعة عليك تكرار هذه الوصفة من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع. وصفة الطماطم والشوفان

هذه وصفة طبيعية ومجربة بفاعليه كبيرة في تفتيح البشرة وتغذيتها، عليك سيدتي إحضار إناء عميق نضع به نصف كوب عصير طماطم ثم نضع عليه نصف كوب شوفان مطحون بالمنزل ونخلط المكونات جيدا ونضع المزيج علي البشرة مع سنفره البشرة أو تحريك المزيج بشكل دائري والهدف من ذلك هو إزالة الجلد الميت بالبشرة وتنظيف البشرة من الشوائب وتفتيحها ويمكن تكرار هذه الوصفة يوميا لأنها تساعد علي تغذية البشرة بشكل مباشر عن طريق المسامات. وصفة لبن الزبادي

الزبادي من العناصر الطبيعية المفيدة جدا للبشرة والمغذية ليها بشكل كبير حيث يحتوي الزبادي علي حمض اللاكتيك وهو يستخدم بشكل كبير في تفتيح البشرة حيث نقوم بوضع معلقتين صغيرتين من الزبادي في إناء عميق ونقوم بخفقهم جيدا ثم وضعه علي البشرة لمده 15 دقيقة وبعد ذلك نفركه من علي البشرة ونغسل البشرة بماء فاتر ثم بالصابون ونكرر هذه الوصفة مرتين خلال الأسبوع الواحد سوف تلاحظين الفرق. وصفة زيت الزيتون والسكر

زيت الزيتون من المواد الطبيعية الرائعة لتنعيم البشرة وتفتيحها بالإضافة أن السكر مقشر طبيعي ومفيد جدا في عملية صنفره البشرة، ومكونات الوصفة سهلة وبسيطة حيث يمكنك إحضار إناء عميق نضع به 2 معلقة كبيرة من السكر البني ثم نضع عليهم 1 معلقة كبيرة من زيت الزيتون مع التقليب بشكل بسيط وعدم إذابة السكر بل نتركه محتفظ بقوامه، ثم نضع الخليط علي البشرة لمدة 15 دقيقة ثم أفركي البشرة خاصة المناطق الداكنة وغسل البشرة بماء دافئ ومع تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعيا سوف تلاحظين الفرق ويمكنك أن ترطبي البشرة بوضع القليل من زيت الزيتون علي المكان الذي وضعتي فيه الماسك من قبل.