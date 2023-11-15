شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اكتشفوا السر الذهبي وراء ارتداء الجوارب قبل النوم.. تعرفوا على الأسباب التي ينصح بها الأطباء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فوائد ارتداء الجوارب للنوم

تشير الدراسات الحديثة إلى أن النوم هو أمر فيزيولوجي مهم يقوي الإنسان ويساعده على استعادة الحيوية بعد ساعات النهار المجهدة. وقد حدد الأطباء أن البالغين بحاجة إلى 4-8 ساعات من النوم يوميًا للحصول على فوائد صحية مثلى.

مفاجأة: ارتداء الجوارب يساعد على النوم

ومن بين الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في النوم، هناك من يعانون من الأرق وعدم القدرة على الاسترخاء. ولكن المفاجأة هي أن ارتداء الجوارب يمكن أن يساعد في تحسين النوم. فالجوارب تحافظ على دفء القدمين وتساعد في توسيع الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض حرارة الجسم وإرسال إشارة للمخ بأن الوقت المناسب للنوم قد حان.

بالإضافة إلى ارتداء الجوارب، يمكن اتباع بعض النصائح الأخرى للحصول على نوم هادئ. منها التوقف عن تناول المكيفات والمنبهات قبل النوم، وتجنب النظر إلى الشاشات لفترة طويلة قبل الخلود للنوم.

الآثار السلبية لارتداء الجوارب لفترة طويلة

على الرغم من فوائد ارتداء الجوارب للنوم، هناك بعض الآثار السلبية التي يجب أخذها في الاعتبار. فارتداء الجوارب لفترة طويلة قد يؤثر على تدفق الدم في القدمين ويزيد من إفراز العرق وتكاثر الفطريات، مما يسبب رائحة كريهة للقدمين.

إضافة إلى ذلك، عندما تكون الجوارب ضيقة بشكل كبير، يمكن أن يحدث تراجع في تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى القدمين، مما يسبب التنميل والتورم ويزيد من خطر الإصابة بالدوالي.

فوائد ارتداء الجوارب أثناء النوم

في حالة عدم الاهتمام بنظافة القدمين لوقت طويلة، يمكن أن يؤدي ارتداء الجوارب إلى ظهور الالتهابات الجلدية والبثور المؤلمة بين الأصابع. ولذلك، يجب الاهتمام بارتداء الجوارب بشكل صحيح لتجنب آثاره السلبية وحتى يكون مفيدا لصحتك أثناء النوم.

اختيار الجوارب المناسبة

من الأمور المهمة في ارتداء الجوارب هو اختيار الجوارب المناسبة. يجب تجنب الجوارب الضيقة واستخدام جوارب مصنوعة من القطن، حيث تسمح هذه الجوارب بتهوية القدمين وامتصاص العرق. كما أنها تتميز بملمسها الناعم على الجلد، مما يوفر الراحة أثناء النوم.

النظافة والتغيير المنتظم

يجب تغيير الجوارب بشكل منتظم وغسل القدمين جيدًا قبل ارتدائها. كما يجب تخليل الأصابع جيدًا لمنع وجود أي فطريات يمكن أن تكون سببًا في مشاكل جلدية أو رائحة كريهة عند ارتداء الجوارب. الاهتمام بنظافة القدمين والجوارب يساعد في الحفاظ على صحة الجلد ومنع ظهور أي مشاكل جلدية.

زيادة تدفئة القدمين

إذا تم اتباع النصائح الخاصة بارتداء الجوارب، فسيكون لها فوائد كثيرة أثناء النوم. تساعد الجوارب في تدفئة القدمين وزيادة قدرة الدم على الوصول إلى الأطراف، خاصة عندما تشتد البرودة بصورة كبيرة. كما تساهم في منح الجسم الدفء المطلوب حتى يمكنك النوم بصورة هادئة ومريحة..