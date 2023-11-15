شكرا لقرائتكم خبر عن "مثلثنا أقوى من مثلثك".. أفيخاي أدرعي يتحدى أبو عبيدة ويثير موجة من التعليقات الساخرة! فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يبحث الاسرائيليون عن بصيص انتصار عز عليهم ان يجدوه في ساحة القسام التي منعت عليهم الوصول اليه، وذلك ما دفعهم الى محاولة ايجاده في منابر الاعلام والمعارك الكلامية ولو باستخدام الكذب كما هو مشهور عنهم وتزييف الوقائع والاحداث، او محاولة الظهور يشكل مسيطر كما فعل افخاي ادرعي في تغريدته الاخيرة ليثير حالة من السخرية والضحك عليه وعلى جيشه المحبط.

وفي التفاصيل، تستخدم حركة حماس خلال الفيديوهات التي توثق استهداف مواقع ومعدات إسرائيلية إشارة “المثلث الأحمر” للفت الانتباه إلى المكان الذي يُقْصَف بالضبط.

وأصبح الرمز منذ بدء الحرب الأخيرة مرتبطا بالحركة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في مقطع فيديو على منصة “إكس” استخدم ذات الرمز، قائلا إن المثلث الأحمر سيكون بانتظار مقاتلي الحركة.

وجاء في نهاية فيديو أدرعي: “مثلثنا أقوى من مثلثك يا أبو عبيدة”، في إشارة إلى الناطق باسم الجناح العسكري لحماس.

وشارك الجناح العسكري لحركة حماس، مقاطع فيديو تظهر مقاتليه وهم يهاجمون الدبابات والجنود الإسرائيليين، غالبا من مسافة قريبة.