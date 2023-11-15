شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ردة فعل أمير قطر عندما التقى معلمه العراقي الذي درسه في الابتدائية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو متداول، ترحيب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بمعلمه العراقي محمد الحسني، الذي درسه في المرحلة الابتدائية.

وأظهر الفيديو، لحظة لقاء الشيخ تميم بمعلمه، حيث رحب به بحفاوة بالغة، وقام باحتضانه أكثر من مرة.

واحتضن أمير قطر معلمه محمد الحسني، أكثر من مرة، ثم قام بتقبيل رأسه وسط تصفيق حار من الجماهير، حسبما أبان الفيديو.

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