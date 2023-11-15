عدن - ياسمين التهامي - ضربة تكسر الظهر توجهها السعودية لهذه الدولة وترحل المتواجدين ومنعهم نهائياً من العودة

الاربعاء 15 نوفمبر 2023 الساعة 09:55

صدرت وزارة الموارد البشرية السعودية قراراً يقضي بتوطين المهن في عام 2023، بهدف تنظيم الوظائف وتوفير فرص عمل متكافئة في المجتمع وتعزيز الاقتصاد السعودي.وتشمل المهن التي سيتم توطينها مترجم فوري، ومسؤول عن شؤون العمل والعمال، وأخصائي لغات كاتب الشكاوى والبلاغات، ومدير الموارد البشرية، وموظف الاستقبال الفندقي، والمسؤول عن إدارة الموظفين وشؤونهم، وأمين الصندوق، وحارس الأمن الخاص، ومدير العلاقات الاجتماعية الحكومية، وكاتب الوقت، والناسخ، والمسؤولين عن محلات الملابس.وأعلنت الجهات الحكومية السعودية عن قائمة المهن والوظائف غير المستوطنة التي يمكن للمقيمين الأجانب العمل فيها داخل المملكة، وتشمل هذه المهن سكرتير في المجال الطبي، ومدير مبيعات، وصيدلي، ومدير أو كاتب حسابات، ومندوب مشتريات، ومحاسب عام، وسكرتير تنفيذي، وبائع، ومراقب وأمين مستودعات، ومهندس سائق.وفي منطقة عسير، حددت وزارة الموارد البشرية الوظائف والمهن المسموح بها، وتشمل الجمعيات الأهلية، ومكاتب البريد، والعمل لدى مكاتب السياحة والسفر، ومكاتب شركات التأمين، والعمل في المراكز والأسواق التجارية، والتعليم الأهلي للبنات لجميع الفئات العمرية. العمل في مجال السياحة والسفر يعتبر واحدًا من أهم المهن المتاحة في المملكة العربية السعودية. فهو يوفر فرص عمل متنوعة في مكاتب السياحة والسفر، وشركات التأمين، والمراكز التجارية، والأسواق. ولكن للتمكن من العمل في هذه المهن، توجد بعض الشروط التي يجب توافرها.أولًا، يجب أن يكون المتقدمون من أبناء المملكة العربية السعودية فقط . وثانيًا، يجب أن يكون عمر المتقدمين بين 18 و40 سنة. وثالثًا، يجب تقديم جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف. ورابعًا، يقبل نظام التسجيل المتقدمين من الجنسين، ولا يجب أن يكون المتقدم يعمل في القطاع العام .وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تعمل حاليًا على تنفيذ خطة توطين المهن، حيث ستبدأ في توطين 35% من المهن والأعمال الاستشارية في السادس من أبريل 2023 في المرحلة الأولى، وسيتم زيادة نسبة التوطين إلى 40% في الرابع والعشرين من مارس 2024 في المرحلة الثانية. وسيتم تطبيق هذا القرار على جميع المنشآت، باستثناء المهن غير المسعودة. وزارة الموارد البشرية قد حددت بعض المهن التي لم يتم تضمينها في قائمة المهن المسعودة، ومن هذه المهن: مهنة عامل النظافة، وتحميل وتفريغ البضائع في مختلف المجالات، والمختصون الذين لديهم خبرة متخصصة في تشغيل الألعاب الأخرى. وهذا يعني أن هذه المهن غير مسعودة في عام 2023.باختصار، يعتبر العمل في مجال السياحة والسفر وشركات التأمين والمراكز التجارية فرصة مثيرة للمواطنين السعوديين. ومع تنفيذ خطة توطين المهن، سيتم توفير المزيد من فرص العمل في هذه المجالات المهمة ضربة تكسر الظهر توجهها السعودية لهذه الدولة وترحل المتواجدين ومنعهم نهائياً من العودة