شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "طيران الرياض" يكشف الستار عن الهوية البصرية للفئة الثانية من أسطول طائراته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت شركة طيران الرياض، عن الهوية البصرية للفئة الثانية من أسطول طائراتها. وشارك "طيران الرياض" عبر حسابه بمنصة "إكس"، صوراً للفئة الثانية من أسطول طائراتها، معلقاً عليها:" نضيء سماء المجد ونخلد لحظات تاريخية بالاحتفال مع شعب المملكة أولا عبر الكشف عن الفئة الثانية للتصميم الخارجي لأسطول طائراتنا". وتابع: يسعدنا أن نقدم كسوتنا الثانية في ظل قزحي الألوان المميز.

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