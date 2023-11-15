شرطة تعز تضبط خمسة موظفين متهمين باختلاس 300 مليون ريال

المنامة - ياسر ابراهيم - ضبطت شرطة محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، خمسة موظفين متهمين بخيانة الأمانة واختلاس 300 مليون ريال.



وقال مركز الإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية، في بيان، أن شرطة تعز ضبطت 5 موظفين بشركة تأمين بتهمة خيانة الأمانة بمبلغ 300.000.000 ريال.



وأوضح البيان أن الشرطة وبعد أن تلقت بلاغا من قبل الشركة، تمكنت من ضبط المتهمين وايداعهم الحجز رهن الإجراءات القانونية.



وأشار إلى أن التحقيقات توصلت إلى قيام الموظفين المضبوطين بتحرير سندات مرتجع للبضاعة وهمية بعد بيع البضاعة واستلام مبالغها.

