اخبار الخليج / اخبار اليمن

شرطة تعز تضبط خمسة موظفين متهمين باختلاس 300 مليون ريال

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - ضبطت شرطة محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، خمسة موظفين متهمين بخيانة الأمانة واختلاس 300 مليون ريال.
 
وقال مركز الإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية، في بيان، أن شرطة تعز ضبطت 5 موظفين بشركة تأمين بتهمة خيانة الأمانة بمبلغ 300.000.000 ريال.
 
وأوضح البيان أن الشرطة وبعد أن تلقت بلاغا من قبل الشركة، تمكنت من ضبط المتهمين وايداعهم الحجز رهن الإجراءات القانونية.
 
وأشار إلى أن التحقيقات توصلت إلى قيام الموظفين المضبوطين بتحرير سندات مرتجع للبضاعة وهمية بعد بيع البضاعة واستلام مبالغها.
 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا