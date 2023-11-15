شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إذا شممت هذه الرائحة في المنزل فتأكد أن فيه سحر وأنك في خطر أنت وجميع أفراد أسرتك!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - إذا شممت هذه الرائحة في المنزل فتأكد أن فيه سحر وأنك في خطر أنت وجميع أفراد أسرتك!! حيث يعتبر السحر من الأشياء المرعبة التي يخاف منها الكثير من الناس، ويحرصون على تحصين أنفسهم منه بشكل مستمر، نظراً لخطورته التي قد تدمر الأسر وتدمر حياة الشخص المسحور وقد يموت بسبب السحر.

وفي هذا المقال سوف نتعرف أبرز علامات وجود السحر في المنزل، والرائحة التي تنبعث من المنزل المسحور أو المحسود

الشخص مصاب بالسحر والعين منها:

• يبتعد الشخص المحسود عن الأهل والأصدقاء و يحب العزلة على غير العادة.

• دائماً البكاء والاختناق بلا سبب.

• الأشخاص المصابون بالحسد لا يلتفتون إلى ظهورهم أمام أقرانهم.

• يعاني المحسود دومًا من عدم الاستقرار في وضعه، لأن وضعه الحياتي عمومًا مدمر ومستمر القلق.

• تجده دائماً عدواني في التعامل مع الأقران.

• الاضطراب والغضب المستمر.

• بالإضافة إلى الشعور ببعض الألم، هناك المزيد والمزيد من الشكاوى والقلق بشأن بعض الأشياء.

• قد يصل الشعور بعدم التوازن إلى الإغماء.

• الشعور بتأثر الجسم بالتخدير.

• فقدان الشهية يؤدي إلى فقدان الوزن الشديد.

• زيادة التثاؤب عند سماع أو قراءة القرآن.

• الشعور ببعض التعب مثل صداع الرأس، وفرط التعرق والتبول و الإسهال الشديد والمستمر والشعور بآلام شديدة في البطن.

• دائماً مكتئبا وغير قادر على الكلام.

• المعاناة من بعض الأمراض النفسية على سبيل المثال الجنون والأوهام.

أدعية التحصين من السحر والعين

-اللهم أبطل أثر عين أصابت عقلًا فبلدته، وأصابت علمًا فضيعته، وأصابت ذكاءً فسحقته، وأصابت جسدًا فأمرضته، وأصابت عضوًا فأبطلته، وأصابت جمالًا فشوهته، وأصابت شعرًا فأسقطته، وأصابت أعين فأمرضتها، وأصابت رحمًا فعقمته.

-أعوذ بالله العلى العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين، ومن شر العائنين، ومن شر الناظرين، ومن العاشقين، ومن شر الساحرين، والشياطين.

-نعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال.

-بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك.

-اللهم أخرج كل عين وحسد اللهم أصرف كل داء عن الروح والجسد.

-«أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّةِ، مِن كُلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ، ومِن كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» (3 مَرَّاتٍ صباحًا ومساء)، «أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّاتِ مِن شرِّ ما خَلق» (3 مَرَّاتٍ في الصباح والمساء)، «بسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» (3 مَرَّاتٍ في الصباح و المساء).

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