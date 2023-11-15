شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن احذر.. وزارة الصحة تحذر من مخاطر انواع زيت الطعام المنتشر في الاسواق فهو يؤدي الى الاصابة بالسرطان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - زيت الطعام هو إحدى العناصر الأساسية في المطبخ ويلعب دورًا حاسمًا في إعداد الأطعمة، يُستخدم زيت الطعام على نطاق واسع في عمليات الطهي والقلي يمكن استخدامه لقلي اللحوم والخضروات، ويساهم في إعطاء الأكلات قوامًا مقرمشًا ولونًا جميلًا، على الرغم من أهمية زيت الطعام في المطبخ، يجب استخدامه بحذر ينبغي مراعاة نوعية الزيت ومدى تحمله للحرارة عند الاستخدام في القلي علاوة على ذلك، ينبغي التحكم في كمية الزيت المستخدمة للحفاظ على توازن صحي في النظام الغذائي.

قبل فوات الأوان!! ارتفعت تكلفة العديد من المنتجات مؤخرًا، ومن بين هذه المنتجات زيت الطعام هذا الارتفاع في الأسعار دفع بعض البائعين إلى اللجوء إلى ممارسات غير مشروعة، حيث يقومون بشراء زيوت مستعملة وإضافة بعض المواد الكيميائية لاستعادة لون الزيت إلى حالته الطبيعية ثم يقومون بتعبئته مجددًا في زجاجات جديدة ويبيعونها في الأسواق دون الكشف عن مصدر هذا الزيت، ومع ذلك، ينبغي عدم التهاون مع هذا الأمر فالزيوت الناتجة عن هذه الممارسات يمكن أن تكون ضارة للصحة وتشكل خطرًا كبيرًا على حياة الأفراد، نظرًا للمواد الكيميائية التي يتم إضافتها لذلك، يجب علينا أن نكون مستعدين لتوخي الحذر وعدم شراء الزيوت التي لا نعرف مصدرها يجب أن تكون صحتنا وسلامتنا أولوية قصوى، يؤكد الدكتور حسام موافي على خطورة هذه الزيوت على صحتنا، وسنقوم الآن بشرح هذا الأمر بتفصيل أكبر. اضرار زيت الطعام المستعمل على الصحة تكون الزيوت النباتية عرضة للأكسدة: بمجرد استخدام الزيت للقلي أو الطهي، يبدأ في التحلل بفعل الحرارة والأكسجين هذا التحلل يؤدي إلى تكوين مركبات ضارة مثل الألدهيدات الدهنية المتحدة والبيروكسيدات.

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الغذائية: مع مرور الوقت واستخدام الزيت مرارًا وتكرارًا، قد يؤدي التحلل والأكسدة إلى فقدان القيمة الغذائية للزيت، مثل فيتامين E وأحماض دهنية أساسية. زيادة خطر الأمراض القلبية: استهلاك الزيوت المستعملة يمكن أن يزيد من مستويات الدهون المشبعة والكولسترول الضار في الجسم، وهذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. زيادة خطر السرطان: بعض الزيوت المستعملة قد تحتوي على مركبات قد تكون مسرطنة عند تعرضها للحرارة والأكسجين احذر.. وزارة الصحة تحذر من مخاطر انواع زيت الطعام المنتشر في الاسواق فهو يؤدي الى الاصابة بالسرطان

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احذر.. وزارة الصحة تحذر من مخاطر انواع زيت الطعام المنتشر في الاسواق فهو يؤدي الى الاصابة بالسرطان.